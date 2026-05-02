RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Nuri Şahin, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3 golle mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Nuri Şahin, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe'de maç sonu yeni teknik direktör açıklaması

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, mağlubiyeti hak ettiklerini vurguladı.

Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda anları çok iyi oynamanız gerekiyor. O anlarda bugün yanlış kararlar verdik. Kaptırdığımız toplarda 3 gol yedik. Elimizde olan çok büyük avantajı Göztepe'ye vermiş olduk. Kalan haftalarda şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası