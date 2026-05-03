İsrail Meclisi Knesset, hava savunma envanterine ilişkin artan endişeler sonrası acil toplantı kararı aldı. 'Arrow 3' füzelerinin yetersizliği iddiaları, savunma politikalarını yeniden tartışmaya açtı.

İsrail Meclisi Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi, hava savunma sistemlerine ilişkin artan tartışmaların ardından acil toplanma kararı aldı. Kararın, komite üyelerinin bir kısmının “savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin ihmal edilmesi” başlıklarının gündeme alınmasını talep eden bir mektubu imzalaması sonrası alındığı bildirildi.

İddialara göre, Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Boaz Bismuth, üyelerin üçte birinden fazlasının talebi üzerine toplantı sürecini başlattı.

"ARROW 3 FÜZELERİ YETERSİZ"

Ülkede özellikle İran ile yaşanan gerilimin ardından hava savunma kapasitesine yönelik soru işaretleri giderek artıyor. Basına yansıyan bilgilere göre, İsrail’in en gelişmiş uzun menzilli hava savunma sistemlerinden biri olan Arrow 3 füzelerinin sayısının yetersiz olabileceği değerlendiriliyor. Komite üyeleri, özellikle son dönemde yaşanan balistik füze saldırılarına rağmen üretim kapasitesinin artırılmadığı iddialarını gündeme taşıdı.

Mektupta, hükümetin hava savunma bütçesine yönelik politikaları da eleştirilirken, füze üretim hattının genişletilmemesine dair endişelere yer verildi. Komite üyeleri, konuyla ilgili olarak Savunma Bakanı Israel Katz ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in komisyona çağrılmasını talep etti.

Toplantının tarihi henüz netleşmezken, gelişmeler ülkenin hava savunma kapasitesi ve güvenlik stratejileri üzerine yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

ABD ile ortak geliştirilen Arrow 3 sistemi, balistik füzeleri atmosfer dışındayken imha etme kapasitesiyle İsrail’in savunma mimarisinin en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası