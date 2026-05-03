Portekiz Ligi'nde Francesco Farioli yönetimindeki Porto, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İlk şampiyonluğunu Portekiz Ligi'nde elde eden 37 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyı ilk tebrik eden ise Jose Mourinho oldu.

Portekiz Ligi'nin 32. haftasında lider Teknik Direktör Farioli'nin çalıştırdığı Porto, Alverca'yı konuk etti.

BİTİME 2 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Dragao Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Porto, ligde 4 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Porto'ya galibiyeti getiren golü, müsabakanın 40. dakikasında Polonyalı futbolcu Jan Bednarek kaydetti. Bu galibiyetle puanını 85'e yükselten Porto, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye'de parladı, Porto'yu şampiyon yaptı: Farioli'ye ilk tebrik Mourinho'dan

İLK TEBRİK MOURİNHO'DAN

Porto'yu ilk kutlayan kişi Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu. Mourinho, 2-2 biten Famalicao maçının ardından Porto'nun şampiyonluğunu kutladı.

Francesco Farioli

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA AÇILDI

Kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşayan Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, ülkemizde Alanyaspor ve Fatih Karagümrük takımlarını çalıştırdı. 37 yaşındaki İtalyan teknik adam, kariyerinde Fransız ekibi Nice ve Hollanda temsilcisi Ajax'ı da çalıştırdı.

