Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Samsunspor'a 4 golle mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisinde şampiyonluğu getiren bir galibiyet elde ettiklerini ancak bu maçta istemedikleri şekilde sahadan üzgün ayrıldıklarını söyleyen Osimhen, "Evde kazanıp şampiyonluğu ilan etmeliyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından taraftarlardan özür diledi.

"TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Mağlubiyet nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Osimhen, "Kolay olmayacağını biliyorduk. Zorlu rakip olacağını biliyorduk. Burada şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağının farkındaydık. Biz de iyi oynamadık. Evimizdeki maçta kazanıp şampiyonluğumuz ilan edeceğiz. Taraftardan özür diliyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, yanımızdaydılar. Önümüze bakacağız." diye konuştu.

Samsunspor - Galatasaray

"ŞAMPİYONLUĞU GETİREN MAÇTI"

Bu müsabakayı geride bırakmaları gerektiğini söyleyen Nijeryalı golcü, "Sözlerin devam eden Nijeryalı golcü, "Rakibimize karşı geçen hafta inanılmaz bir maç çıkardık. Şampiyonluğu getiren maçtı. Bu maça da iyi hazırlanmıştık. Takılıp kalmayalım bu maça. Devam etmeliyiz. Evde kazanıp şampiyonluğu ilan etmeliyiz. Hiçbir şey değişmedi. Takım her şeyini verecek. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Bu işler zor, kamera karşısına oyuncu olarak çıkmak zor. Geçen hafta güzel bir kutlama yaptık. Bu hafta taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Her oyuncunun kamera karşısına çıkması zor. Olan oldu. Gelecek hafta kritik bir maça çıkacağız. Ufak bir engeldi bu maç. Gelecek haftaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası