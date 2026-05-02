Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a 4 golle mağlup oldukları müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Maçların oynanmadan kazanılmadığını bir kez daha gördüklerini kaydeden Buruk, "Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bunu sahada gördük." diye konuştu. Bir sonraki hafta oynanacak Antalya maçına dair konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

"OYUNUMUZUN ÇOK ALTINDA KALDIK, ÇOK HATA YAPTIK"

10 kişi kaldıktan sonra zorlandıklarını söyleyen Okan Buruk, "Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bunu sahada gördük. Bunu kırmaya, oyuncuların kafasından çıkarmaya çalıştık. Maçın başlangıcı çok iyiydi, golle başladık. Devamında 1-1'i yakaladıktan sonra rakibimiz, biraz daha oyunun içinde kötü olduk. 1-1'e kadar iyiydik, sonra kötüydük. İkinci yarı iyi başladık, 10 dakika iyiydik. Barış ve Osimhen'in değerlendiremedikleri pozisyonlar var. Rakibimiz de tüm şansları değerlendirdi. iyi oynadılar. 11'e 10 sonrası farklı bir oyun oldu. Rakip kaleye gitmeye çalıştık 11'e 10'ken de ama rakibimizin her geldiği de gol oldu. İyi değerlendirdiler. Zor tabii 11'e 10 oynamak, bir de gerideyken. Oyunumuzun çok altında kaldık, çok hata yaptık. Bölgesel olarak söylemeyeceğim ama takım olarak çok hata yaptık." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZU İLAN EDECEĞİZ"

Antalyaspor maçında şampiyonluğa ulaşacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu maçı ve şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. 4 puan öndeyiz. Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp oyunumuzla ve kalitemizle şampiyonluğu belli etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ARKA ADALESİNDE YORGUNLUK HİSSETTİ"

Kırmızı kart gören Günay ve sakatlanan Torreira hakkında konuşan Buruk, "Günay'ın kırmızı kartı talihsizlik. Rakibin ayağı, Günay'ın eline geliyor ve Günay'ın eli açılıyor. Günay direkt elini açmıyor, rakibin ayağı Günay'ın eline gelince açıldı. Talihsiz bir pozisyon. Torreira arka adalesinde yorgunluk hissetti. Değiştirmek zorunda kaldık. Bir sonraki maça bakacağız. Sezon sonunda ağrılar olabiliyor. İyi de çalışmıştı hafta içi." dedi.

