M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Osmanbey İstasyonu’nda yaşanan olayda 22 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından istasyon geçici olarak işletmeye kapatılırken, seferlerin istasyonda durmadan devam ettiği bildirildi.

İstanbul M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattında acı bir olay yaşandı. Saat 22.00 sıralarında Osmanbey İstasyonu’na gelen bir genç, metro geldiği esnada raylara atladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine güvenlik görevlileri 112'yi aradı. İhbar sonrası istasyona polis, itfaiye, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. İstasyonu boşaltıp giriş çıkışları kapatan ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrolde intihar eden kişinin, 22 yaşındaki Dalyan G. olduğu öğrenildi. Gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

OSMANBEY İSTASYONU KAPATILDI

Öte yandan, Metro İstanbul’un resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Osmanbey İstasyonu işletmeye kapatıldı. Araçlarımız, bu istasyonda durmayarak seferine devam edecek" denildi.

