Kadıköy metro istasyonunda panik! Raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı
Kadıköy Metro İstasyonu’nda raylara atlayan bir kişi, vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
12 dk önce
Kadıköy Metro İstasyonu'nda bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunması paniğe neden oldu ancak vatandaşların müdahalesiyle kişi kurtarıldı.
- Bir kişi Kadıköy Metro İstasyonu'nda raylara atladı.
- Vatandaşlar, intihar girişiminde bulunan kişiyi raylara inerek kurtardı.
- Kurtarma sırasında tren istasyona giriş yapmadı.
- Olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul’da Kadıköy Metro İstasyonu’nda bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunması paniğe neden oldu.
VATANDAŞLAR PEŞİNDEN ATLADI
Şahsın atladığını gören vatandaşlar zaman kaybetmeden raylara inerek intihar girişiminde bulunan kişiyi bulunduğu yerden perona çıkardı. O sırada trenin istasyona giriş yapmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların seferber olarak şahsı kurtardığı anlar yer aldı.
