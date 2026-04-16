Kadıköy Metro İstasyonu’nda raylara atlayan bir kişi, vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İstanbul’da Kadıköy Metro İstasyonu’nda bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunması paniğe neden oldu.

Kadıköy metro istasyonunda panik! Raylara atlayan kişi son anda kurtarıldı

VATANDAŞLAR PEŞİNDEN ATLADI

Şahsın atladığını gören vatandaşlar zaman kaybetmeden raylara inerek intihar girişiminde bulunan kişiyi bulunduğu yerden perona çıkardı. O sırada trenin istasyona giriş yapmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların seferber olarak şahsı kurtardığı anlar yer aldı.

