Türkmen yurdu Kerkük için tarihî bir adım atılıyor. İlk toplantıda, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine katılacak olan Kerkük, birlik üyesi bütün yerel yönetimlerle yoğun iletişim ve etkileşim içinde olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Merkezinde, nisan ayında Kerkük Valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi. Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem ikili ilişkilerin geleceği hem de Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin hakları, hukukları, kimlikleri, dillerini koruyabilmeleri ve anayasal hakları konusunda son derece hassas olduğunu, bu süreci doğrudan takip ettiğini söyledi.

Ziyarette özellikle altyapı projeleri, Kerkük’te kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, gençlerin ve kadınların öne çıkabileceği yeni alanların oluşturulması gibi pek çok başlığı konuştuklarını aktaran Zorlu şunları söyledi:

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı ve pek çok kuruluşumuzun konu alanına giren bu başlıkları bir rapor hâlinde ilgili kuruluşlarımıza ileteceğiz. İlgili bakanlıklarımızla değerlendirmelerini yapacağız. İnanıyoruz ki Kerkük, Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da güçlendiği bir dönemin habercisi olacaktır. İnşallah ilk toplantıda Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine katılacak. Böylelikle Kerkük, bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak.

Türkiye’nin bugüne kadar Irak’ı hiçbir zaman yalnız bırakmadığının, zor günlerinde kendilerine destek olunduğunun altını çizen Kerkük Valisi Ağa da “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, Kerkük’te bir Türkmen vali seçilemezdi” dedi.

