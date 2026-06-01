Piyasalarda haziran ayı başlarken, milyonlarca emekliyi de yakından ilgilendiren mayıs TÜFE verileri 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. TCMB anketinde mayısta %1,89 olması beklenen aylık TÜFE için, Akbank Ekonomik Araştırmalar birimi %1,50’lik tahminde bulundu. Mayısta TÜFE’nin %1,5 gelmesi halinde emeklilerin 5 aylık zam farkı %16,36 olacak. %1,9’luk aylık enflasyon halinde ise zam farkı oranı %16,82’ye yükselecek.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda haziran, yoğun bir ajanda ile başladı. Orta Doğu’da martta başlayan kaos ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması, petrol fiyatlarını yukarı taşıyarak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enflasyonu yükseltmişti.

Martta %1,94 olan aylık TÜFE, nisanda %4,18 olarak gerçekleşmişti. Dikkatler bu hafta 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs TÜFE verilerine çevrildi.

PETROLDE 4 AYLIK SERİ BİTTİ

Mayısta Orta Doğu’da belirsizlik devam etse de bir yandan ateşkesin korunması ve taraflar arasında anlaşma iyimserliği, petrol fiyatlarında daha fazla yükselişin önüne geçti. Hatta geçen ay Brent petrolün varil fiyatı %-17,11 gibi yüksek bir oranda değer kaybetti ve 91,88 dolara geriledi. Böylece petrol fiyatlarında 4 aylık yükseliş serisi mayısta son buldu.

GIDADA YARI YARIYA DÜŞÜŞLER

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında gözlemlenen kısmi indirimlerle birlikte, nisandan mayısa enerji enflasyonu daha ılımlı seyretti. Yaz mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte gıda fiyatlarında da dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Mayısta bazı ürünlerin fiyatında yarı yarıya gerileme gözlemlendi. Böylece mayıs enflasyon rakamları daha iyimser beklentileri de öne çıkarıyor.

MAYISDA TÜFE KAÇ GELEBİLİR?

Enflasyon beklentilerine bakıldığında; TCMB tarafından ay ortasında açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketinin sonuçlarına göre mayısta aylık TÜFE’nin %1,89 gelmesi bekleniyor.

Akbank Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından yapılan nihai hesaplamaya göre ise aylık TÜFE’nin %1,50 olarak gerçekleşebileceği öngörülüyor. Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya “Nisanda enflasyona yüksek katkı yapan gıda ve enerji kalemlerindeki düzeltmeyle, mayısta aylık enflasyon hızla geriliyor” tespitinde bulunuyor.

SEKTÖRLERDE FİYAT DÜŞÜŞLERİ

Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “Beklentimiz, mayısta TÜFE’nin aylık %1,55 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Bu da yıllık enflasyonun yaklaşık %32,4 seviyesinde yatay seyredebileceğine işaret ediyor” tahminine yer verildi.

Raporda, enerji enflasyonunun benzin ve motorin fiyatlarındaki bir miktar geri çekilmeyle birlikte mayısta hafif de olsa negatif gerçekleşebileceğine dikkat çekilerek “Nisanda %3,7 olarak gerçekleşen gıda enflasyonunun belirgin şekilde yavaşlamasını bekliyoruz. Sebze fiyatlarındaki çift haneli geri çekilme sayesinde manşet gıda enflasyonunu %-0,6 civarında öngörüyoruz” denildi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 5 AYLIK FARK

TÜFE’de mayıs tahminleri, nisanda gerçekleşen %4,18’lik veriye göre önemli bir iyileşme yaşanabileceğine işaret ediyor. Cuma günü gelecek verinin ardından aynı zamanda emekli maaşlarına yapılacak yarı yıl artışının 5 aylık zam farkı da ortaya çıkmış olacak.

2026’nın ilk 4 ayında kümülatif enflasyon %14,64 olarak gerçekleşmiş ve emekliler de bu oranda bir zam farkını hak etmişti. Mayısta TÜFE’nin %1,5 gelmesi halinde 5 aylık zam farkı %16,36 olacak. %1,9’luk aylık enflasyon halinde ise zam farkı oranı %16,82’ye kadar yükselecek.



