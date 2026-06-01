Altın fiyatlarında son dakika! 1 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.680 TL ve ons fiyatı 4.525 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’daki belirsizlikler, İsrail-Hizbullah gerilimi ve küresel tahvil faizlerinin yüksek seyri sarı metali baskılıyor. Ekonomist Tuncay Turşucu; onsta 4.690 doların önemli olduğunu ve bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hızlanabileceğini belirterek “Bu olmadıkça ons, 4.300-4.690 dolar bandında dalgalanabilir.” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları geçen haftayı ons başına %0,68 primle 4.540 dolardan tamamlamıştı. Yeni haftada ise işlemler TSİ 06:00 itibarıyla 4.525 dolara yakın seviyelerden başladı. Altın fiyatlarında ilk işlemlerde sınırlı gerileme öne çıkarken, dikkatler bu hafta Orta Doğu’daki gelişmeler, küresel tahvil faizleri ve ABD’de açıklanacak mayıs istihdam verilerine çevrildi.

1 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN

İç piyasada gram altın fiyatı da onstaki seyri takip ediyor. Spot piyasada işlem gören 1 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.680 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.807 TL ve çeyrek altın fiyatı da 11.102 TL’den gerçekleşiyor. Spot gram fiyatı geçen hafta 6.690 TL’den kapanış yapmıştı.

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD ve İran’ın geçen hafta bir anlaşmaya yaklaştığı yönündeki haberlere karşılık, sürecin henüz nihai bir aşamaya varamamış olması belirsizliği artırıyor.

ORTA DOĞU YENİDEN ISINIYOR

Öte yandan İsrail’in Lübnan’da “daha derinlere ilerleme” kararının ardından petrol fiyatlarında hafta başına yaşanan %2’lik artış da yüksek enflasyon endişelerini tekrar yükselterek, sarı metal üzerinde baskıya sebep oluyor.

Küresel piyasalarda ons fiyatının geçen hafta bir defa daha 200 günlük ortalamayı test ettiğini hatırlatan analistler; İsrail ve Hizbullah arasında yaşanabilecek çatışmaların, Washington ve Tahran arasındaki kırılgan ateşkesi tehdit edebileceği riskine dikkat çekiyor.

ABD’DE KRİTİK VERİ

Öte yandan küresel tahvil faizleri de piyasada izleniyor. ABD’de tahvil getirileri yeni haftaya sınırlı yükselişle başlarken, 2 yıllık gösterge faiz %4’ün üzerinde konumlanmaya devam ediyor.

Son dönemde FED üyelerinden gelen “şahin” mesajların ardından faiz indirimi beklentileri kısa vadede ortadan kalkarken, bu hafta cuma günü ABD’de açıklanacak mayıs tarım dışı istihdam verileri, FED’in yol haritası için önemli gösterge olacak.

ALTINDA BEKLENTİLER

Hafta başında dolar endeksi de 99 seviyesinde güçlü görünümünü korurken, Ekonomist Tuncay Turşucu, “Dünyada yükselen tahvil faizleri ve ABD dolarının güçlü durması, altında baskı oluşturuyor.” dedi. Onsta 4.690 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu belirten Tuncay Turşucu, bu seviyenin aşılması halinde daha yukarı seviyelere doğru hareketliliğin artabileceğini belirterek, “Ancak bu olmadıkça, ons 4.300-4.690 dolar arasında dalgalı seyir gösterecek gibi.” ifadelerini kullandı.

