Ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail, Lübnan’daki işgalini genişletme kararı aldı. Netanyahu, kara birliklerinin Litani Nehri’nin kuzeyine geçtiğini ve stratejik öneme sahip tarihî Şakif Kalesi’nin bulunduğu bölgenin kontrol altına alındığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen, Lübnan’a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdi.

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Lübnan’ın birçok noktasını vuran ve katliamını sürdüren eli kanlı İsrail, ülkenin güneyindeki Şakif Kalesi’ni gasbetmeden önce doğrudan ve kasıtlı şekilde hedef aldı.

Siyonist orduya bağlı kara birliklerinin Lübnan’da Litani Nehri’nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihî Şakif Kalesi’nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi.

Tarihî yapıda büyük hasar oluştuğunu belirten Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sur kentindeki tarihî alanların da İsrail saldırıları yüzünden zarar gördüğünü ifade etti.

