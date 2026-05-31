Düğününe 3 ay kala daha iyi görünmek amacıyla botoks ve dolgu yaptıran İdil Keten, kendisini doktor olarak tanıtan sahte bir uzmanın kurbanı oldu. Yanlış enjeksiyon nedeniyle göz kapağı düşen ve şiddetli sağlık sorunları yaşayan genç kadın, durumun 6 aydan önce düzelmeyeceğini öğrenince hukuk mücadelesi başlattı.

Düğün hazırlıkları yapan İdil Keten, evlilik öncesi daha iyi bir görünüme kavuşmak için botoks ve dolgu yaptırmak istedi.

Kendisini doktor olarak tanıtan bir şahsa giden genç kadın, yanlış kas grubuna yapılan enjeksiyon nedeniyle sağ göz kapağının düşmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Gittiği hastanelerde durumun en erken 6 ayda düzelebileceğini öğrenen Keten, 3 ay sonraki düğününe bu şekilde katılmak zorunda kalacağını belirterek hukuk mücadelesi başlattı.

Güzelleşmek isterken kabusu yaşadı: Sahte doktor kurbanı gelin adayının göz kapağı düştü!

"20 SAAT ARALIKSIZ UYUMAYA BAŞLADIM"

SHOW Haber'in haberine göre, 13 Mayıs'ta bir arkadaşıyla birlikte söz konusu kliniğe giden İdil Keten, botoks ve dolgu işlemlerinin ardından kısa sürede şiddetli yan etkilerle karşılaştı.

Yanlış uygulama sebebiyle göz kapağı düşen genç kadın, aynı zamanda dayanılmaz baş ağrıları çekmeye ve günde 20 saat aralıksız uyumaya başladı.

Arkadaşının da benzer şekilde mağdur olduğunu ifade eden Keten, uzman doktorlardan aldığı "Enfeksiyon kaparsan gözün daha da düşer, iyileşmesi en az 6 ay sürer" uyarısıyla adeta yıkıldı.

"DOKTORUM" DİYEN ŞAHIS OFİSİNİ KAPATTI

Uygulamanın ardından şikayetlerini iletmek için merkeze gitmek isteyen İdil Keten, şahsın ofisini apar topar kapattığını öğrendi.

Keten, kendisini bu hale getiren sahte doktordan şikayetçi olacağını ve konuyu yargıya taşıyacağını vurguladı.

