CHP'de derinleşen yönetim ve meşruiyet tartışmaları, yargı kararlarının gölgesinde yeni bir safhaya taşınıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tasfiye ve arınma odaklı söylemlerine karşı, Özgür Özel liderliğindeki parlamento grubu, olağanüstü kurultay için imza sürecini başlatıyor.

Ana muhalefet partisinde genel merkez ile Özgür Özel grubu arasındaki ipler tamamen koptu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis'te bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçi ile toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulundan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultayı toplamak için yarından itibaren delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi.

Emre, "Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız, kim yetkiliyse. Bu süreci zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok" dedi.

"KURULTAY OLMAZSA SEÇİME KATILAMAYIZ"

Kurultay kararının CHP için "varlık - yokluk meselesi" olduğunu dile getiren Emre, temmuz ayına kadar kurultayın yapılmaması durumunda CHP'nin seçimlere katılamayacağını iddia etti.

CHP'li Emre, şöyle konuştu:

"2023 Kasım ve sonrasındaki tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden CHP'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihidir. Gerek siyasi partiler yasası gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere üç yılda bir kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Temmuz 2026 itibarıyla 6 yıl olan süre dolacak. Bir an evvel 'seçim' demeyen, bu yönde karar almayan, inatla irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur. Biz bu tehlikenin farkındayız. O nedenle tüm CHP'liler sorumluluk almaya devam etmeliyiz. Bu, bizim varlık yokluk meselemiz."

"SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISI OLACAK"

Salı günü partisinin TBMM Grup Toplantısının yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Emre, şunları söyledi:

"Biz grup toplantımızı yapacağız. Bunu net söyleyelim. Seçilen grup başkanı ve grup başkanvekilleri var. İçtüzüğe göre bu gerçekleşmiş, Meclis Başkanlığı seçiminin usulüne uygun olduğunu kabul edip internet sitesinde yer vermiş. Şimdi hal böyleyken biz bunu başkan sıfatıyla da olsa genel başkan sıfatıyla da olsa 'grup başkan vekillerini hiçbir şekilde CHP'nin yıllardır kullandığı salona sokmayız, konuşturmayız' diye söylenen sözün bir anlamı yoktur"

KURULTAY İÇİN İLK ADIM YARIN ATILIYOR

Bir başka gazetecinin, kurultay için CHP delegelerinden imza toplanıp toplanmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Emre, "Biz yarın delegelerden imzayı topluyoruz. Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız, kim yetkiliyse. Bu süreci zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok." ifadelerini kullandı.

