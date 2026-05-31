CHP’de mutlak butlan kararının ardından başlayan iç tartışmalar, grup başkanlığı ve Parti Meclisi üzerinden yeni bir gerilim hattına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki yetki ve toplantı takvimi anlaşmazlıkları, partide haziran ayının kritik bir sürece sahne olacağını gösteriyor.

BERAT TEMİZ- Bayram tatili öncesi çıkan mutlak butlan kararının ardından tartışmaların sürdüğü CHP’de önümüzdeki günlerin daha da hareketli ve gergin geçmesi bekleniyor. Haziranın ilk haftası, grup başkanlığı seçimi, Parti Meclisi (PM) ile grup toplantılarıyla ilgili farkı tutum sergileyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in rekabetiyle geçecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yazı göndererek grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Özgür Özel ise grup toplantısıyla ilgili tüm kararın Meclis Grup İç Yönetmeliğine göre kendilerinde olduğunu ifade etti.

Özel’in grup başkanı olduğu seçimin de geçersiz olduğuna dair Meclis Başkanlığına başvuru yapan Kılıçdaroğlu, yeni seçim yaparak kendi adayıyla Meclis dengesinde de ipleri eline almak istiyor.

“YARI YARIYA KONUŞSUNLAR”

Öte yandan, Yeni Yol grubundaki gibi Meclis’teki grup toplantısında hem Özel’in hem Kılıçdaroğlu’nun eşit süre konuşma yapması önerisi geldi.

Ancak liderlik yarışındaki güç dengesini gözeten iki isim de bu öneriye kapıyı kapattı. Kılıçdaroğlu, grup toplantısının yapılmamasını isterken Özel, 2 Haziran’da kalabalık bir şekilde grup toplantısı yapacaklarını ifade etti.

PM HAMLESİ

PM ile ilgili de iki lider adeta satranç oynamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun erteleme kararından harekete geçmemesi üzerine Özel’in 12 kişinin imza vermesiyle PM’nin toplanmasını sağlamaya çalışacağı ifade ediliyor.

