Galatasaray'ı eleyen Beşiktaş yarı finalde
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i 71-68 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
- Beşiktaş, ilk çeyreği 25-17, devreyi 39-32 ve üçüncü çeyreği 58-55 önde tamamladı.
- Karşılaşmanın son çeyreğinde Galatasaray öne geçse de Beşiktaş, Lemar'ın sayılarıyla galip geldi.
- Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile eşleşti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde oynanan derbide Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf 71-68'lik skorla siyah-beyazlı ekip oldu.
Maça etkili başlayan Beşiktaş, ilk çeyreği 25-17 önde tamamlayarak üstünlüğü ele geçirdi. İkinci periyotta iki takım da zaman zaman top kayıpları yaşarken, siyah-beyazlılar farkın erimesine izin vermedi ve devre arasına 39-32 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte Galatasaray farkı kapatmaya çalışsa da özellikle Morgan'ın etkili oyunuyla skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, son periyoda 58-55 önde girmeyi başardı.
SON BÖLÜMDE NEFESLER TUTULDU
Karşılaşmanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Galatasaray, White ve McCollum'un sayılarıyla bitime iki dakikadan biraz fazla süre kala öne geçmeyi başardı. Ancak kritik anlarda sorumluluk alan Lemar'ın üst üste bulduğu basketler Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı.
Son dakikalarda rakibine kolay sayı vermeyen siyah-beyazlı ekip, parkeden 71-68 galip ayrılarak seriyi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla yarı finale yükselen Beşiktaş GAİN, final bileti için yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Beşiktaş Gain Spor Kompleksi
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
Beşiktaş: Devon Dotson 10, Sertaç Şanlı, Conor Morgan 10, Brynton Lemar 14, Anthony Brown 7, Jonah Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 7, Matt Thomas 3, Ante Zizic 10
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Galatasaray: Jerome Robinson 14, Rıdvan Öncel, James Palmer 19, Freddie Gillespie, Fabian White 12, Errick McCollum 10, Can Korkmaz 1, John Meeks 3, Buğrahan Tuncer, John Petrucelli, Muhsin Yaşar 9
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. Periyot: 25-17
Devre: 39-32
3. Periyot: 58-55