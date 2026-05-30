Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde oynanan derbide Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf 71-68'lik skorla siyah-beyazlı ekip oldu.

Maça etkili başlayan Beşiktaş, ilk çeyreği 25-17 önde tamamlayarak üstünlüğü ele geçirdi. İkinci periyotta iki takım da zaman zaman top kayıpları yaşarken, siyah-beyazlılar farkın erimesine izin vermedi ve devre arasına 39-32 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte Galatasaray farkı kapatmaya çalışsa da özellikle Morgan'ın etkili oyunuyla skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, son periyoda 58-55 önde girmeyi başardı.

SON BÖLÜMDE NEFESLER TUTULDU

Karşılaşmanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Galatasaray, White ve McCollum'un sayılarıyla bitime iki dakikadan biraz fazla süre kala öne geçmeyi başardı. Ancak kritik anlarda sorumluluk alan Lemar'ın üst üste bulduğu basketler Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı.

Son dakikalarda rakibine kolay sayı vermeyen siyah-beyazlı ekip, parkeden 71-68 galip ayrılarak seriyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla yarı finale yükselen Beşiktaş GAİN, final bileti için yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Beşiktaş Gain Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş: Devon Dotson 10, Sertaç Şanlı, Conor Morgan 10, Brynton Lemar 14, Anthony Brown 7, Jonah Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 7, Matt Thomas 3, Ante Zizic 10

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Galatasaray: Jerome Robinson 14, Rıdvan Öncel, James Palmer 19, Freddie Gillespie, Fabian White 12, Errick McCollum 10, Can Korkmaz 1, John Meeks 3, Buğrahan Tuncer, John Petrucelli, Muhsin Yaşar 9

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

1. Periyot: 25-17

Devre: 39-32

3. Periyot: 58-55

