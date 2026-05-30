11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşmıştı! O anne hakkında yeni gelişme
İzmir'de sosyal medya üzerinden 11 yaşındaki bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan hala ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya platformlarında küçük yaştaki bir çocuğa ait uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı yönündeki ihbarların ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturmada mağdurun 11 yaşındaki A.A. olduğu, olayla bağlantılı şüphelilerin ise anne G.A. ve baba Y.A. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında mağdur çocuk koruma altına alınarak uzmanlar eşliğinde gerekli işlemler için ilgili kuruma sevk edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.
ANNE TUTUKLANDI
Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesi sonrasında halası M.V. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne G.A., "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Şüpheli hala M.V. hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.