Van’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı’nda bazı uçaklar iniş sırasında pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bir uçuş Muş’a yönlendirilirken, yolcular kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Van’da gün boyunca etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Kentteki olumsuz hava şartları, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan uçakları da etkiledi.

İstanbul-Van, İzmir-Van ve Ankara-Van seferlerini gerçekleştiren bazı yolcu uçakları, iniş sırasında pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pilotların kontrollü manevralarıyla uçaklar daha sonra güvenli şekilde iniş yaptı.

Yaşanan durum nedeniyle yolcular kısa süreli tedirginlik yaşarken, bazı seferlerin gecikmeli olarak tamamlandığı öğrenildi.

BİR UÇUŞ MUŞ'A YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan İstanbul’dan Van’a gelen bir uçuşun ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na yönlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle uçuşlarda zaman zaman gecikmeler yaşanabileceğini belirtti.

