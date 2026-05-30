CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in TGRT Haber'i hedef almasına sert tepki gösteren Fatih Atik ve Gürkan Hacır canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. "Bizim CHP'yle bir derdimiz yok" diyen Atik, "Biz doğru bildiğimiz şeyi yapmaya, habercilik yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'Mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanı görevinden alınan Manisa Milletvekili Özgür Özel, kararı ilk kez tüm Türkiye'ye duyuran TGRT Haber'i hedef almaya devam ediyor. Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Özel'in bugün sarf ettiği sözlere TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve gazeteci Gürkan Hacır'dan canlı yayında cevap geldi.

Taksim Meydanı programının açılışında konuşan Atik, "Cumhuriyet Halk Partililerin TGRT ile bir problemi yok. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde ve CHP'nin yükünü taşımış, hiç kimseden bir menfaati olmadan bayram günü kalkmış Anadolu'nun dört bir yanından Ankara'ya, CHP'ye sahip çıkmak için gelip orada bizi tebrik eden insanlarla yüz yüzeydik. Sarılıp sarılıp bizimle fotoğraf çektiren insanlar karşısında ben şaşkınlığımı gizleyemedim. Biz gazetecilik yapıyorduk, yaptık. Ama insanların yüreğine dokunmuşuz. Onların söyleyemediklerini bu ekranlardan söylemişiz. Yani onlar CHP'li değil mi? Kızılay'da bizi hedef gösteriyorsunuz. Defalarca bugün TGRT'nin adını herhalde sizden daha fazla TGRT diyen kimse olmadı bugüne kadar" dedi.

"BİZİM CHP'YLE BİR DERDİMİZ YOK"

"Bizim CHP'yle, CHP'nin genel merkeziyle, CHP'de siyaset yapan isimlerle bir derdimiz yok. Biz olanı biteni, gerçekleri en saf haliyle anlatma peşindeyiz. Anlattığımız hiçbir şeyde iftira veya yalan yok" diyen Atik, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Hata yapabiliriz belki ama onun da eğer arayıp gerçeğini anlatırsanız doğrusunu aktarırız ekranımızdan. Buna da ekranımız kapalı değil. Ama sürekli TGRT TGRT diyerek bize hedef göstermeniz Allah korusun çalışan arkadaşlarımızdan herhangi birinin başına bir şey gelse bu sizin vicdanınızı yaralamayacak mı? Yani siz kendinize itibar suikastı yapıldığını söylüyorsunuz, özgür medyadan bahsediyorsunuz, hukuk devletinden bahsediyorsunuz. Demokrasiden ve ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Ama bizim ifade özgürlüğümüze niye bu kadar müdahale ediyorsunuz?

Biz size iftira atmadık ki. Kimseye iftira atmadık. Anlattığımız bütün kulisler veya ekrana yansıttığımız bütün bilgiler iddianamelerden, MASAK raporlarından ve dosyalara girmiş ifadelerden ibarettir. Yani burada iftira atan hiçbir arkadaşımız yok. Fakat ısrarla sizi rahatsız oluyorsunuz. Yani size verdiğimiz rahatsızlık için de kusura bakmayın anlatmaya devam edeceğiz. Ama siz rahatsız olurken CHP Genel Merkezi'ndeki CHP'liler bize teşekkür ediyor. Sevgi seli vardı bugün. Yani biz neye uğradığımızı şaşırdık gerçekten.

Butlanı biz mi verdik yani neticede? Biz kararı duyurduk sadece. Böyle bir ihtimalden söz ettik yani. Mahkeme o iddiaları reddettiği zaman Ankara'da hakimler var diyorsunuz, başka bir mahkeme kabul ettiği zaman bu siyasi operasyon diyorsunuz. Hangisi doğru? Bugün gördüğümüz CHP'liler hiç siyasi operasyon falan demiyordu.

"HABERCİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kemal Bey yıllarca size genel başkanlık yapmış ve özür diledi. Özür diledi. Yani 78 yaşında, 30-40 yıldır siyasetin içinde olan bir insan 'tanıyamamışım' dedi. Kendi kendisi yaptığı bu hatadan dolayı özür diledi. TGRT bunları aktarıyor diye toplumun önüne böyle TGRT'yi hedef gösteremezsiniz. Siz gösterin ya da ne yapmak istiyorsanız yapmaya devam edin. Biz de doğru bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. Habercilik yapmaya devam edeceğiz. İftira atmıyoruz asla. Sizin yalanladığınız, bizim anlattığımız haberler bile doğru çıkıyor. Hiçbirini yalanlayamıyorsunuz yani. Ondan sonra da bizi suçlamaya devam ediyorsunuz. Ama merak etmeyin, bizi izlemeye devam edin. Sadece bu kadarını söyleyeyim.

Bugün genel merkezin önünden Mahir Polat'la, İzmir Milletvekiliyle yayın yaptık. Birkaç cümle söyledi TGRT Haber'le ilgili diye Mahir Polat'ı 'sen CHP'li olamazsın' diye linç etmeye kalkmışlar. Yani biz Mahir Bey'le röportaj yaparken Özgür Özel kürsüdeydi. Ne ara dinledin yani bizi? Ne ara dinledin? Basın ekibine takviye yapsınlar bence. Daha fazlasını söyleyeceğiz. Yani daha yakından takip etmek için takviye alsalar iyi olur.

TGRT HABER ÖZEL'E ŞİİR YAZDIRDI

Yani bu TGRT mevzunu şöyle söyleyeyim; bir ana muhalefet, yani şu an değil de eski ana muhalefet liderine şiir yazdıracak kadar etkili bir yayıncılık yapılmış. Ankara Türküsünü bize uyarlamış, TGRT Haber'e uyarlamış:

"Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. TGRT hakim olmuş, partinin haline bak. Uyan uyan Gazi Kemal, gözlerimin yaşına bak." Ne alaka ya? Ne alakası var? Biz hakim falan değiliz. Biz olanı biteni anlatıyoruz. Hakimler verilmeleri gereken değerini veriyorlar."

"BİZİMLE NE DERDİNİZ VAR SİZİN?"

Gürkan Hacır ise, "Gazetecilik tabiriyle Fatih Atik bir haberin doğruluğundan emin oldu ve tabiri caizse büyük bir zar attı. Dedi ki 'mutlak butlan kararının cuma günü çıkacağını tahmin ediyorum' dedi. 'Böyle bir duyum aldım' dedi. Ben aradım hemen Fatih'i, 'ya Fatih doğru mu? Bak bu çok önemli. Çünkü Türkiye buna kitlenmiş' dedim. 'Valla ben kaynaklarımdan eminim Gürkan' dedi. 'Fatih kariyerini de biraz ortaya koyuyorsun' dedim. 'Valla ben eminim., ne yapalım' dedi. 'Bu da bu işin cilvesi' dedi. 'Peki' dedik. 24 saat geçmedi, perşembe akşamı mutlak butlan kararı çıktı. Ne oldu Özgür Özel? Fatih Atik yalan mı söyledi? Fatih Atik olmayan mutlan kararını gitti kendi mi yazdı? Bizimle ne uğraşıyorsunuz? Bizimle ne derdiniz var sizin? Sanal dünyada, sosyal medyada kendinize bir grup kurmuşsunuz, trolleri de almışsınız arkanıza böyle bir rüzgar estiriyorsunuz ama bu rüzgarın ne hukukta ne yargıda ne sokakta bir karşılığı yok. Kendiniz bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"BİLDİĞİMİZ İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Atik, "TGRT Haber burada. Bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Bizi böyle hedef göstermeye devam ediyorsunuz ama biz bu işten vazgeçmeyeceğiz. Kim olursa olsun doğrunun yanında, tarafsız haberin yanında durmaya devam edeceğiz. Öğrendiğimizi de anlatacağız. TGT Haber böyle bir kuruluş. Burada özgür bir medya olduğunu söyleyeyim. Kimsenin de bize yönlendirdiği falan da yok yani. Bunu da buradan kayda geçirelim. Aldığımız haberi en saf haliyle doğru olduğundan emin olduğumuz her haberi anlatmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz rahatsızlık için de özür dileriz ama işimizi yapmayı sürdüreceğiz."

