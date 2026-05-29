Mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanı görevinden alınan Manisa Milletvekili Özgür Özel ile tutuklu Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım arasındaki 'helikopter alımı pazarlığı'na ilişkin mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda, Yalım'ın Özel'e çift motorlu helikopter için sunum hazırladığı tespit edildi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile çalkalanan CHP'de kurultay davasında çıkan mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in genel başkanlık dönemi sona erdi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki yeni bir mesaj trafiği gün yüzüne çıktı.

GENEL MERKEZ İÇİN HELİKOPTER PAZARLIĞI

Özkan Yalım ile mutlak butlan kararı sonrası koltuğunu kaybeden CHP eski Genel Başkanı Özgür Özel arasında Genel Merkeze helikopter alımı için görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı.

PİST YERİ BELİRLENDİ: YALIM SUNUM HAZIRLADI

O dönem CHP Genel Başkanı Özgür Özel için helikopter pist olarak Ahlatlıbel tesisleri uygun görülürken çift motorlu helikopter için Özel’e sunum dosyası hazırlandığı öğrenildi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E 1 MİLYON 200 BİN TL VERDİM" DEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ifadesinde "CHP lideri Özgür Özel'e 1.200 milyon verdim, kullandığı araç için 170 bin euro harcandı" itirafında bulunmuştu.

TORPİL KONUŞMASI DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yalım ile CHP'li delege Gülhan A.'nın kızı arasındaki mesajlar geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Söz konusu mesajlar parti içinde dönen torpil çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalım'ın CHP Kahramanmaraş Göksun delegesi Gülhan A.'nın kızı ile belediyeye işe alım konulu bir telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

