Özkan Yalım'la mesajlaşmalarda bir 'torpil' daha! CHP'li delegenin kızına siparişle iş talep edildi
Tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'li delege Gülhan A.'nın kızıyla olan mesajları torpil ağını bir kez daha ortaya çıkardı. Delege Gülhan A.'nın kızının işe alınması CHP Genel Merkezi'ne uzanan bir görüşme trafiğinin içinde olduğu anlaşıldı.
- CHP Kahramanmaraş Göksun delegesi Gülhan A.'nın kızı Tuğçe A. ile eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasında işe alım konusunda bir telefon görüşmesi yapıldığı belirlendi.
- Görüşmenin ardından Tuğçe A. CV'sini Özkan Yalım'a iletti, Yalım ise CV'yi CHP Genel Merkezi'nden Suat Özçağdaş ve Umut Akdoğan'a yönlendirdi.
- Özkan Yalım'ın mesajlarda, Tuğçe A.'yı "Özgür Özel ekibi adına yönlendirdikleri" bilgisini verdiği belirtildi.
- Tuğçe A.'nın iş talebini 13 Ağustos 2025 tarihli bir mesajla yeniden ilettiği ve sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu olduğunu, beş yıldır atanamadığını belirttiği aktarıldı.
CHP'de liyakatin göz ardı edilerek parti içinden işe alımların yapıldığı iddiaları her geçen gün artıyor.
Mutlak butlan kararı ile çalkalanan ana muhalefet patisinde, diğer taraftan yolsuzluk, rüşvet ve torpil tartışmaları da sürüyor.
CHP'Lİ DELEGENİN AİLESİNE İŞ TORPİLİ
Tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ile CHP'li delege Gülhan A.'nın kızı arasındaki mesajlar ortaya çıktı. Söz konusu mesajlar parti içinde dönen torpil çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.
Yalım'ın CHP Kahramanmaraş Göksun delegesi Gülhan A.'nın kızı ile belediyeye işe alım konulu bir telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.
YSK, Özgür Özel'in itiraz başvurusunu reddetti
TORPİL AĞI CHP GENEL MERKEZİ'NE UZANDI
Ortaya çıkan mesajlarda görüşmenin ardından Gülhan A.'nın kızı Tuğçe A. CV’sini Özkan Yalım’a, Yalım da CV’yi CHP Genel Merkezi'nden Suat Özçağdaş ve Umut Akdoğan’a iletiyor.
"ÖZGÜR ÖZEL ADINA YÖNLENDİRME" VURGUSU
Yalım, mesajlarda Tuğçe A'ya, Özgür Özel ekibi adına yönlendirdikleri bilgisini veriyor.
Söz konusunda mesajlar Tuğçe A., kendisine yapılan yönlendirmeye ilişkin "Peki bir şeyi merak ettim. Bu belediyede bir iş mi yoksa özel okul mu?" sorusunu sorarken, Özkan Yalım, belediyelerin kreş ve anaokullarını işaret ederek soruya "Belediyelerimizin kreş ve anaokulları var. Her büyük şehirde çok sayıda var" cevabını veriyor.
Kılıçdaroğlu, CHP'yi 'en uygun zamanda' kurultaya götürecek! Özel ile görüşmesinin detayları netleşti
İŞ TALEBİNİ 2025 YILINDA TEKRARLADI
Tuğçe A.'nın 13 Ağustos 2025 tarihli mesajında kendisini yeniden tanıtarak iş talebini doğrudan ilettiği belirlendi.
Tuğçe A. mesajında "Sayın milletvekilim öncelikle merhaba, ben K. Maraş Göksun kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızıyım. Numaranızı annemden aldım. Ben sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Beş sene oldu atamam olmadı. Vekilim bir iş bulma durumunuz olabilir mi?" ifadelerini kullandı.