Anadolu Ajansı
Türkiye, Polonya'yı karar setinde devirdi
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında AeQuilibrim Kupası'ndaki ilk maçında Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı AeQuilibrim Kupası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 3-2 yendi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
İbrahim Kutluay ateş püskürdü: 'En kötüsüydü, her şey organizeydi'
MİLLİLER KARAR SETİNDE GÜLDÜ
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cenova kentindeki Pala Sport Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-20, 22-25, 22-25, 15-9'luk set sonuçlarıyla 3-2 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ikinci maçında yarın TSİ 22.00'de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Milliler, turnuvadaki üçüncü ve son maçında ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR