Fenerbahçe'nin efsane ismi ve basketbol yorumcusu İbrahim Kutluay, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four'unda Olympiakos'a mağlup olduğu maçın hakem kararlarını eleştirdi.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMADIK"

Fenerbahçe'nin Olympiakos'un oyununa karşılık veremediğini kaydeden İbrahim Kutluay, "Önemli olan Final Four'da olmaktır. İstediğimiz gibi oynayamadık. İyi oynamadığımız gerçeğini söylemek lazım. Attığımız üçlük sayısı, ikilikten fazla. Olympiakos sert savunmayla çizgi dışına itti, çembere yaklaşamadık." değerlendirmesini yaptı.

"STANDART FARKI ÇOK YÜKSEKTİ"

Hakem kararlarının Olympiakos lehine olduğunu belirten Kutluay, "Bunda hakemlerin de katkısı var. Onların sert oynamasına izin verdiler. Bize de her pozisyonda faul çaldılar. Bu bir gerçek. Bunu herkes gördü. Zaten Olympiakos yıllar boyu hakem katkısını en fazla alan takım. Final Fourlarda gördüğüm en bariz standart farklılığıdır bu. Standart farkı çok yüksekti. Bir tarafa çalınan fauller, diğer tarafa çalınmadı. Böyle olunca ilk çeyreğe 12-0, ikinci çeyreğe 10-0, üçüncü çeyreğe 11-0 geride başladık. 18-20 dakika sayı atamadığımız bölüm var. Ritim bozuldu, düzenden çıktık. Yaptığımız savunma, açık savunma hücumları... Onun dışında hep B hep C planlarına gittik. Dış atışlar girmedi." şeklinde konuştu.

"OLYMPİAKOS'U HİÇBİR TAKIM 2-3 OYUNCUYLA YENEMEZ"

Fenerbahçe Bekolu oyuncuların performansını değerlendiren Kutluay, "Jantunen isabet bulamadı. Devon Hall felaket oynadı. Bir kişiye veya herhangi birine sorumluluk yıkmak doğru değil. Olympiakos daha motiveydi, daha çok istedi. Kazandılar. Bu Olympiakos'u hiçbir takım 2-3 oyuncuyla yenemez. Skor dağılımı yapmak önemli. Tucker çok önemli sayılar bulamadı. Baldwin'den, Melli'den, Birch'den katkı alamadık. Tarık ve De Colo sadece. Bu şartlar altında kazanmak çok zordu. Bench katkısı hiç alamadık, onlar çok iyi katkı aldı. Alec Peters kenardan kaçırmadan attı. Fournier de aynı şekilde. Zordu zaten." diye konuştu.

"HER ŞEY ORGANİZE EDİLMİŞ ZATEN"

Fenerbahçeli taraftarların stadyuma geç alınmasını ve Yunan taraftarların arasında azınlık oluşturacak şekilde tribünlere dağıtılmasına dikkat çeken Kutluay, organizasyonun kötü ve yanlı olduğunu söyleyerek "Ben hakem konuşmayı sevmem ama bugün Olimpiakos müthiş bir hakem desteği ile başladı maça. Her şey organize edilmiş zaten. Fenerbahçeli seyircilerin yerleşmesi bile böyle. Yoğun Olympiakos taraftarı vardı. Bu kadar olmaz." ifadelerini kullandı.

