Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, EuroLeague Final Four'unda Olympiakos'a mağlup oldukları müsabakanın ardından açıklama yaptı.

"KENDİMİZ GİBİ DEĞİLDİK"

Kendi potansiyallerinin çok altında kaldıklarını belirten Litvanyalı çalıştırıcı, "Bugün kendimiz gibi değildik. Şu çok barizdi: Olympiakos, Olympiakos gibi oynadı ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamadı. Ne zaman biraz umutlansak anında çok kolay sayılar yedik. Farkı 2-3 kez dokuza, yediye indirdik ama sonra kolay sayılar yedik. Olympiakos'u tebrik ederim, bizden çok daha iyilerdi." diye konuştu.

"FENERBAHÇE TARAFTARI İÇİN CANIM SIKILDI"

Birçok Fenerbahçe taraftarının bilet almasına rağmen salona girememesini eleştiren Litvanyalı başantrenör, "EuroLeague açısından çok üzücü bir durum. Bu gerçekten biraz üzüntü verici. Fenerbahçe taraftarı için canım sıkıldı. Çoğu taraftar dışarıda kaldı. Salona giremedi. Bu, EuroLeague açısından çok nahoş oldu." şeklinde konuştu.

