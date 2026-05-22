EuroLeague Final Four yarı final maçında Olympiakos'a 79-61 mağlup olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, final biletini rakibine kaptırdı.

OAKA'da maçta Yunan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olan Fenerbahçe Beko, final biletini rakibine kaptırdı. Olympiakos ise 3 kez şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de 10. kez adını finale yazdırdı. Yunanistan ekibi, 24 Mayıs Pazar günü finalde Valencia Basket-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

OLYMPIAKOS ETKİLİ BAŞLADI

Karşılaşmaya iki takım da sert savunma yaparak başladı. Dorsey'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle oyuna ağırlığını koyan Olympiakos, 7. dakikada 12-0'lık üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Beko, maçtaki ilk sayısını 7. dakikanın sonlarında Birch ile buldu. Sarı-lacivertli takım, bu bölümden sonra toparlanarak farkı azaltmasına rağmen Olympiakos, ilk periyodu 18-12 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci çeyrekte de bir türlü tempo yakalamadı. Skor üretemeyen sarı-lacivertliler karşısında Peters ile etkili olan Yunanistan ekibi, 16. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 29-12. Üç sayı çizgisinden peş peşe kaydettiği basketlerle oyuna ortak olmayı başaran Fenerbahçe, Melli'nin bitime 23 saniye kala kaydettiği basketle farkı tek hanelere çekti: 33-24. Olympiakos, soyunma odasına 33-24 üstün gitti.

İKİNCİ YARIDA 11-0'LIK SERİ

İkinci yarıya çok iyi başlayan Olympiakos, 11-0'lık seri yakalayarak 24. dakikada farkı 20'ye yükseltti: 44-24. Yunanistan ekibine 10-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada skoru 44-34'e getirdi. Kalan bölümde Vezenkov ile etkili olan Olympiakos, son çeyreğe 56-41 önde girdi.

Dördüncü ve son periyoda 8-0'lık seriyle etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 32. dakikada farkı 7'ye indirdi: 56-49. Fournier ve Peters ile çok kritik 3 sayılık basketler bularak oyun üstünlüğünü eline geçiren ve farkı 18'e kadar çıkaran Olympiakos, karşılaşmayı 79-61 kazandı ve finale yükseldi.

SON 11 SEZONDA 8. DÖRTLÜ FİNAL

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in müdavimi oldu.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de son 11 sezonda üst üste 3, toplamda 8 kez son 4 takım arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026'da da Dörtlü Final'e yükseldi.

OLYMPIAKOS, 13 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final'de finale yükselen Yunan ekibi Olympiakos, 13 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye çalışacak.

Tarihinde 15'inci, üst üste 5'inci kez dörtlü finale yükselen Olympiakos, kupayı 1997, 2012 ve 2013 yılların da müzesine götürmeyi başardı.

Organizasyonda son zaferini 2012-13 sezonunda yaşayan ve geçen 11 yılda 3 kez final kaybeden Yunanistan ekibi, 13 yıllık hasretini OAKA'da dindirmeyi hedefliyor.

NORMAL SEZONU 4. TAMAMLADI

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirdi. Sarı-lacivertli takım, oynadığı 38 maçta 24 galibiyet ve 14 yenilgi yaşadı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, ilk 8 müsabakada sadece 3 galibiyet alabildi. Bu süreçten sonra büyük bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, 21 müsabakada sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, kötü bir grafik çizdiği son 9 karşılaşmada ise sahadan 7 kez yenilgiyle ayrıldı.

PLAY-OFF'TA ZALGİRİS'İ ELEDİ

Sarı-lacivertli takım, play-off'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris'e üstünlük kurarak adını Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe Beko, normal sezonu 5. sırada bitiren Zalgiris'e karşı İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçti.

Litvanya ekibi, Kaunas'ta oynanan üçüncü müsabakadan galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertli ekip, uzatmalara giderek büyük bir heyecana sahne olan serinin dördüncü maçında Zalgiris'i mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

