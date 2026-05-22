Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını güçlendirecek yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul’da düzenlenen ve üç kuşağı aynı sofrada buluşturan anlamlı etkinliklerin, ilerleyen süreçte il geneline yayılması amaçlanıyor.

10 YILLIK BÜYÜK SÜRECİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

İstanbul İl Müdürü Ömer Turan, etkinlikte Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Türkiye'de aile yapısını desteklemek amacıyla uzun soluklu bir sürecin yürütüldüğünü belirtti. Turan, "Malum 2025 yılından beri başlayan bir aile sürecimiz var. 10 yıl boyunca nüfus ve aile yılı olarak devam edecek. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Mayıs'taki bir programda mayısın son haftasını Millî Aile Haftası olarak ilan etti." dedi.

HAFTANIN AÇILIŞI ANLAMLI BİR KAHVALTIYLA YAPILDI

Millî Aile Haftası'nın açılışının 22 Mayıs tarihi itibarıyla planlandığını aktaran Turan, önümüzdeki hafta kutlanacak bayram ile bu anlamlı haftanın birleşmesinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. Açılış için özel bir konsept hazırladıklarını dile getiren İl Müdürü Ömer Turan, "Açılışta bugün farklı bir şey düşünerek bir araya geldik. 'Üç Nesil Bir Sofrada' fikri çok kıymetli. Büyük aile modellerimizi, ailelerimizi bir araya getirip kahvaltı sofrasında bir muhabbete vesile olmak çok kıymetliydi. Böyle bir sofrayla haftaya başlamak bizim adımıza çok değerli oldu." ifadelerini kullandı.

