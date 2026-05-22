Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonundan itibaren başlayacak kuvvetli yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları düşerken, yağışlı havanın bayram süresince aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tatil planı yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik hava durumu raporunu paylaştı. Hafta sonu itibarıyla yurdun dört bir yanında etkisini gösterecek olan sağanak yağışların, Kurban Bayramı süresince de hız kesmeden devam edeceği açıklandı.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit de hava tahmin raporlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı plan yapacaklara kötü haberi verdi

DİKKATLİ OLUN!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları değerlendirmeler neticesinde hafta sonunda yurdun tamamında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesini beklediklerini ifade eden Macit, "Cumartesi günü için Ege'nin iç kesimlerinde, Akdeniz bölgesinin batısında, İç Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun özellikle güney batısında ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağışların kuvvetli olacağını bekliyoruz.

Sel, su baskını meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü de yağışların gene tüm yurtta etkili olmasını, özellikle de İç Ege'de, Marmara bölgesinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun batısında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşları tekrar dikkatli olmaları konusunda uyaralım. Pazartesi aralıklarla yağışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın ilk günü, Güney ve Doğu, Akdeniz bölgesi, özellikle Ege'nin güneyinde, İç Anadolu bölgesinin güney ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Güneydoğu Anadolu'da yağışların devam ettiğini ifade eden Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bayramın diğer günlerinde aralıklarla tüm yurtta yağışlı olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşları tekrar uyaralım. Kısa süreli yerel oluyor, yağışlar kuvvetli oluyor. Bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Meteorolojik uyarıları da özellikle takip etmelerini istiyoruz.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında, bayram da dahil olmak üzere Güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak."

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Üç Büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin konuşan Macit, İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonunda da devam edeceğini belirtti.

Macit, "Özellikle Pazar günü kuvvetli yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 19-20 derece civarında olacak.

Ankara'da da cumartesi, pazar özellikle öğle saatlerinde olmak üzere kuvvetli yağışların sürmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 16-17 derece civarında olacak.

İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış cumartesi etkili. Daha sonra da ara veriyor pazartesi günü. Hava sıcaklığı da yine 20-22 derece civarında olacak" şeklinde konuştu.

