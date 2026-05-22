A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi öncesindeki hazırlıklarını İtalya’da sürdürüyor. Filenin Sultanları, VNL öncesinde son provasını AeQuilibrium Cup organizasyonunda yapacak. Türkiye’nin yanı sıra ev sahibi İtalya, Polonya ve Sırbistan’ın mücadele edeceği turnuva ve ''Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' sorusu voleybolseverlerin gündemindeki yerini aldı.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya’da düzenlenen AeQuilibrium Cup organizasyonunda sahaya çıkıyor. Filenin Sultanları’nın Polonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde voleybolseverler yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak karşılaşmanın Türkiye’de resmi canlı yayıncısı bulunmuyor.

AeQuilibrium Cup organizasyonu İtalya’nın Cenova şehrinde gerçekleştiriliyor. Turnuvadaki tüm karşılaşmalar Pala Sport Salonu’nda oynanıyor. Türkiye’nin yanı sıra organizasyonda ev sahibi İtalya, Polonya ve Sırbistan mücadele edecek.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Filenin Sultanları’nın Polonya ile oynayacağı karşılaşma 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 18.00’de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip organizasyondaki ikinci maçında İtalya ile 23 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Türkiye, turnuvadaki son maçında ise 24 Mayıs Pazar günü saat 18.00’de Sırbistan ile karşılaşacak.

