Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesindeki bir koleje yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise saldırıyı “korkunç bir suç” olarak nitelendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseldi. Rus yetkililer, Ukrayna ordusunun yasa dışı ilhak edilen Luhansk bölgesindeki Starobelsk kentinde bulunan bir koleje insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

KREMLİN’DEN SERT ÇIKIŞ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının çocukların bulunduğu bir eğitim kurumuna yönelik gerçekleştirildiğini belirtti. Peskov, “Bu korkunç bir suç. Kiev yönetimi bir kez daha suç işlemiştir. Sorumlular cezalandırılmalı.” ifadelerini kullandı.

SALDIRI ESNASINDA BİNADA 86 ÖĞRENCİ VARMIŞ

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova ise saldırıda eğitim binası ile öğrenci yurdunun hedef alındığını açıkladı. Lantratova, saldırı sırasında yurtta 14 ila 18 yaşları arasında 86 öğrencinin bulunduğunu belirterek, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek uluslararası toplumun sessiz kaldığını savundu.

217 UKRAYNA İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna’ya ait 217 İHA’nın Moskova ve Leningrad dahil çeşitli bölgelerde hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de başkente yönelen 9 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Luhansk’taki saldırı sonrası Rusya’dan peş peşe açıklamalar gelirken, olayın savaşın seyrine ve iki ülke arasındaki gerilime yeni bir boyut kazandırabileceği değerlendiriliyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artmasından endişe ediliyor.

