Siirt’te bayram temizliği yaptığı sırada pencereyi silmek isteyen 43 yaşındaki Nesrin Uğurel, dengesini kaybederek 5’inci kattan beton zemine düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Yeni Mahalle 1520 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Siirt’te acı olay: Bayram temizliği yaparken can verdi

5. KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, bayram temizliği yaptığı sırada pencereyi temizlemeye çalışan 43 yaşındaki Nesrin Uğurel, dengesini kaybederek 5'inci kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Uğurel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede detaylı inceleme gerçekleştirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kimlik tespit çalışmasında hayatını kaybeden kişinin 1983 doğumlu Nesrin Uğurel olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Uğurel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

