Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurulan hayvan pazarından sahibinin elinden kurtularak kaçmayı başaran kurbanlık bir dana, yönünü şaşırarak yakınlarda bulunan Nizip Devlet Hastanesi'nin Acil Servis ünitesine dalarak eşine az rastlanır bir olaya imza attı. Hastanenin acil giriş kapısında kıstırılan ve beklenmedik bir anda karşılarında devasa bir hayvan gören vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına büyük bir korku ve panik yaşatan firari kurbanlık, olay yerine çağrılan ekiplerin, hayvan sahiplerinin ve hastane teknik personelinin uzun süren yoğun çabaları sonucunda güçlükle kontrol altına alınarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

