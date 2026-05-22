Ağrı'da satışa çıkarılan "Barbaros" isimli kurbanlık, heybetiyle dikkat çekiyor. 1 ton ağırlığındaki boğa için 450 bin TL isteniyor.

Kurban Bayramı öncesi Ağrı Hayvan Borsası'nda hareketlilik sürerken, "Barbaros" isimli 1 ton ağırlığındaki kurbanlık vatandaşların dikkatini çekti. 450 bin liradan satışa çıkarılan dev boğa, hem görüntüsü hem de ağırlığıyla ilgi odağı oldu.

1 ton ağırlığında! İşte dev kurbanlık için istenen ücret

"11 AY İÇİNDE BU HALE GELDİ"

Hayvan sahibi İsmail Duran, Barbaros'un yaklaşık 11 ay içerisinde bu ağırlığa ulaştığını belirterek, "Şu an bu 1 ton geliyor abi. Barbaros 11 ay içinde bu hale geldi. Pek bu sene alıcı yok, şu an bir hareketlilik yok. Nasip artık" dedi.

Öte yandan, hayvan borsasında "Barbaros" için zaman zaman pazarlıklar da yapılırken, vatandaşlar dev kurbanlığı yakından inceleyip fotoğraf çekti.

