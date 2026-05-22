Premier Lig devi Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Dünyaca ünlü İspanyol hoca, "Bana ayrılma nedenlerimi sormayın" dedi. Başkan Khaldoon Al Mubarak ise "Kulüp, Pep ile sonsuza kadar minnettar kalacağı büyük başarılar kazandı" ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin başına Temmuz 2016'da geçen; 6 Premier Lig, 3 Federasyon Kupası, 5 Lig Kupası, 3 FA Community Shield, birer defa da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Pep Guardiola, 10 yılın ardından görevinden ayrılıyor.

'KÜRESEL ELÇİ' OLARAK GÖREV ALACAK

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol teknik adamın, City Futbol Grubu ile ilişkisini "küresel büyükelçi" rolünü üstlenerek sürdüreceği kaydedildi.

Pep Guardiola, Manchester City'den önce Barcelona ve Bayern Münih'i çalıştırmıştı.

"AYRILIĞIN HİÇBİR NEDENİ YOK"

Guardiola, kulüpte harika zaman geçirdiğini belirterek, "Bana ayrılma nedenlerimi sormayın. Hiçbir neden yok ama derinlerde bir yerde zamanımın geldiğini biliyorum. Hiçbir şey sonsuz değildir; öyle olsaydı, burada kalırdım. Sonsuz olacak olan şey; hisler, insanlar, anılar ve Manchester City'ye duyduğum sevgidir" açıklamasını yaptı.

"CİTY TEKNİK ADAMI OLARAK YOLCULUĞUNU TAMAMLADI"

Manchester City Kulübü Başkanı Khaldoon Al Mubarak, "Son 10 yıldır dürüstlük ve güven, Pep ile birlikte her durumun üstesinden geldiğimiz temel değer oldu. Doğru cevabı her zaman birlikte bulabileceğimizi her an anladık. Bugün doğru cevap, Pep'in Manchester City teknik direktörü olarak yolculuğunu tamamlamasıdır. Kulüp, sonsuza kadar minnettar kalacağı bir 10 yıllık anılara ve başarılara sahip, bundan da öte geri döndürülemez bir evrim geçirdi" değerlendirmesinde bulundu.

GUARDIOLA'NIN REKORLARI

Guardiola, Manchester City'de kırılması güç rekorlara imza attı. 2017-18 sezonunda 100 puanla Premier Lig şampiyonu olan Manchester City, tüm zamanların lig rekorunu kırdı. Aynı sezon 106 golle rekor kıran Guardiola'nın öğrencileri, Premier Lig tarihindeki en çok galibiyeti (32), en çok deplasman puanını (50), en büyük gol averajını (+79) ve en büyük şampiyonluk puan farkını (19 puan) elde etti.

2023 UEFA Süper Kupa şampiyonu Manchester City

2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanan Manchester City, bunu İngiliz futbolunda bunu başaran ikinci takım olmayı başardı. Manchester ekibi, 2023-2024 sezonunda üst üste 4'üncü defa Premier Lig şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti.

