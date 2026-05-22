Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından haftalar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle gündem oldu. Bir süredir fizik tedavi sürecine devam eden ünlü ismin tedavisinin tamamlandığı öğrenildi. Tatlıses’i görenler “Saçlarının boyası akmış, iyice zayıflamış” , “Vay be ne hale gelmiş” tarzında yorumlarda bulundu.

Yurt dışındaki yoğun konser programının ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılarak safra kesesi ameliyatı olmuştu. Enfeksiyon değerlerinin yükseldiği bildirilen sanatçı, bir süre hastanede kontrol altında tutulmuştu.

İbrahim Tatlıses haftalar sonra ortaya çıktı! O eski imajından eser yok

HAFTALAR SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Tedavi sürecinin sona ermesinin ardından paylaşılan son fotoğraflarda İbrahim Tatlıses’in belirgin şekilde kilo verdiği görüldü.

Yıllardır koyu tonlarda kullandığı saçlarının beyazlaması da dikkat çekti. Ünlü sanatçının son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranları geçmiş olsun mesajları paylaştı. Tatlıses’i görenler “Saçlarının boyası akmış, iyice zayıflamış” , “Vay be ne hale gelmiş” şeklinde yorumlar yaptı.

İbrahim Tatlıses haftalar sonra ortaya çıktı! O eski imajından eser yok

“KALBİMDE HAK ETTİKLERİ YERDE DEĞİLLER”

Öte yandan İbrahim Tatlıses, operasyon sonrası yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hastane sürecinde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etmişti. İzmir ve Ankara’dan gelen arkadaşlarının yanında olduğunu söyleyen isim, “Dost bugün de lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Ailesiyle ilgili de konuşan Tatlıses, çocuklarının bazılarıyla arasında sorunlar bulunduğunu belirterek, “Hepsi değil ama bazılarıyla bağım yok, kalbimde hak ettikleri yerde değiller” demişti. Bazı çocuklarının hastaneye alınmamasını kendisinin istemediğini de vurgulamıştı.

Babasına olan bağlılığını dile getiren Tatlıses, “Ben babamı asla yalnız bırakmazdım, babam için ölürdüm” sözleriyle duygusal bir çıkış yapmıştı.

İbrahim Tatlıses haftalar sonra ortaya çıktı! O eski imajından eser yok

MAL VARLIĞINI DEVLETE BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Miras konusuna da değinen sanatçı, tüm mal varlığını devlete bıraktığını ifade ederek, “Kuruş yok, her şeyi devlete bıraktım” demişti. Babasından da maddi bir miras almadığını belirten Tatlıses, kazandığı her şeyi kendi emeğiyle elde ettiğini söylemişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası