9 günlük bayram tatili için yola çıkacak elektrikli araç sahipleri markaların kampanyalarını ve Mayıs ayı fiyatlarını merak ediyor. İşte Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarının Mayıs ayı fiyatları ve bayram kampanyaları…

2026 yılına girer girmez elektrikli otomobil şarj fiyatlarına arka arkaya zamlar gelmişti. Bununla birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Öz, şubat ayında Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri duyurmuştu. Buna göre, şarj istasyonu işletmeleri artık AC üniteler için tek, DC şarj üniteleri için tek bir fiyat belirleyecek. Bu sayede kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan şarj hızı arttıkça artan fiyatlar sona erecek.



Genellikle DC hızlı şarjlarda 120 ve üstü gibi farklı hızlarda için fiyat farklı artıyordu. Yerli marka Togg’un şarj ağı sahibi Trugo gibi markalar tek fiyat tarifesine geçmeye başladı. Düzenlemeyle firmalar ayrıca, talebin düşük olduğu zaman dilimleri ve talebin nispeten düşük olduğu lokasyonlarda daha avantajlı fiyatlar sunabilecek.



Peki 2026 yılı Mayıs ayında ZES, Togg ve Eşarj fiyatları ne durumda? Zam veya indirim var mı? Markaların bayram kampanyaları neler?

Elektrikli araç sahipleri dikkat! İşte şarj fiyatları ve bayram kampanyaları

TOGG BAYRAM KAMPANYASI

Togg’da Trumore Akıllı Cihazım'a kayıtlı araçlar için bayram boyunca özel şarj hediyeleri var. 22-30 Mayıs tarihleri arasında Trumore uygulamasına girerek enerji hediyelerini toplamanız gerekiyor. Hikaye alanındaki size özel kodu kopyalayıp, en geç 30 Mayıs’a kadar Trugo uygulamasına tanımlamanız gerekiyor. Tanımlama işlemi Trugo uygulaması üzerinde ödeme seçenekleri bölümündeki hediye kartları sekmesinden yapılabiliyor.

Enerji hediyeleri ise 5 Haziran’a kadar Trugo şarj istasyonlarında kullanılabilecek. Kampanya boyunca hediyelerin kullanılabilmesi için Autocharge özelliğine ara verileceği duyuruldu.

TRUGO ŞARJ FİYATLARI NE KADAR?

Yerli otomobil girişimi Togg’un şarj altyapısını sağlayan Trugo’nun önceki fiyat listesinde DC şarj için iki farklı fiyat tarifesi bulunuyordu. 150 kW’a kadar olan DC yani hızlı şarj 13,78 TL, 150 kW ve üzeri ise 15,36 TL’den ücretlendiriliyordu. Yeni düzenlemeyle DC şarj fiyatı 14,98 TL’den ücretlendiriliyor. AC yani yavaş şarj ise 9,95 TL’den ücretlendiriliyor.

ZES’TEN MAYIS KAMPANYASI

Türkiye’nin en yaygın şarj ağına sahip olan ZES, 1-31 Mayıs tarihleri arasında 500 TL’lik harcama yapan kullanıcılara, 10 Haziran’a kadar kullanabilecekleri tek seferlik 100 TL hediye veriyor. ZES AC şarjda kWh başına ücret 9,99 TL, DC hızlı şarjda ise kWh ücreti 12,99 TL. 180 kW ila 720 kW arasında güç sağlayan HPC istasyonların kWh ücreti ise 16,49 TL.

GÜNCEL E-ŞARJ FİYATLARI

E-şarj Mayıs ayında fiyatlandırmasında bir değişim yok. AC şarj fiyatı 9,90 TL, DC yani hızlı şarj fiyatı ise 13,50 TL. 15-31 Mayıs tarihleri arasında E-şarj istasyonlarında, kayıtlı kartı ile tek seferde veya toplamda 1000 TL ve üzeri tutarda gerçekleştirilen şarj işlemlerinde 300 E-şarj Puan kazanılıyor. 1 E-şarj Puan 1 TL ederken, kazanılan puanlar 1 Temmuz’a kadar kullanılabiliyor.

TAM ŞARJIN MALİYETİ NE KADAR?

Elektrikli araç şarj ücreti hesaplaması en basit bir formülle: Tüketilen enerji yada bataryanın boyutu (kWh) x Elektrik Fiyatı (TL/kWh) = Elektrikli aracın tam dolu batarya fiyatı. Örneğin, 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip olan Togg T10X modelinin DC hızlı şarj kullanıldığında tam dolu batarya maliyeti 1325 TL olacak. Trugo’nun AC şarjında ise maliyet 880,5 TL. Eğer ZES’in en yüksek hızlı şarjı kullanılırsa 1459 TL’lik tam şarj maliyeti ortaya çıkacak.

DİĞER MARKALARDA FİYATLAR NE DURUMDA?

Tesla Supercharger ücretleri Tesla kullanıcıları için 9,40 TL/kWh, diğer araç kullanıcıları için 11,70 TL/kWh olarak uygulanıyor.

Shell Recharge

-AC 22 kW'a kadar 11.99 TL/Kwh,

-60 kW'a kadar DC şarj 13.5 TL/Kwh,

-180 kW'a kadar DC şarj 15.99 TL/Kwh

E-Power

-AC Tip 2 Soketler 8.49 TL/KWh

-DC Tip CCS Soketler 10.99 TL/KWh

5 Şarj

-22 kW altı AC şarj 8,99 TL

-DC şarj 15,99 TL

Voltrun

-AC 9.90 TL/kWh

-DC 12.90 TL/kWh

Beefull

-AC 9,99 TL/kWh

-DC Soketler 13,99 TL/kWh

RHG Enertürk

-AC 10,99 TL/kWh

-DC 13,50 TL/kWh

WAT Mobilite

-AC 10.99 TL/kWh

-DC şarj 14.49 TL/kWh

Astor Şarj

-AC 9,49 TL/kWh

-DC 12,49 TL/kWh

Otopriz

-AC Şarj 9,90 TL/kWh

-DC Şarj 13,90 TL/kWh

-50 kW DC CCS - Mobil Şarj - 13,90 TL/kWh

Neva Şarj

-22 kW'a kadar AC Soketler 9.90 TL/kWh

-240 kW'a kadar DC Soketler 13.90 TL/kWh

Oncharge

-AC Soket Tarifesi 9.99 TL/kWh

-DC Soket Tarifesi 13.50 TL/kWh

D-Charge

-AC Soketler 9,40 TL/KWh

-DC Soketler 12,99 TL/KWh

Evbee

-DC 14.98 TL

-AC 9.95 TL

VoltiNET

-AC 9.99 TL / Kwh

-DC 12.99 TL / Kwh

Lumicle

-AC 9,99 TL/KWh

-DC 13.49 TL/KWh

