Skoda, elektrikli ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Çek marka, yeni küçük SUV modeli Epiq’i dünya prömiyeriyle tanıttı. 440 kilometre menzil sunan ve hızlı şarj desteğiyle bataryası yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada dolabilen Skoda Epiq, 2027 Haziran’dan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

Skoda elektrikli Enyaq ve Elroq modellerinin ardından uygun fiyatla satışa çıkarılıcağı düşünülen yeni küçük SUV’u Epiq’i resmen tanıttı. Önümüzdeki dönemde tanıtılacak Peaq modeliyle birlikte markanın tamamen elektrikli araç ailesi iki katına çıkacak.

YÜZDE 10'DAN YÜZDE 80'E 24 DAKİKA DOLUYOR

Yeni Epiq modeli, kompakt boyutları ve geniş yaşam alanıyla dikkat çekiyor. Epiq yaklaşık 440 kilometre menzil sunarken, hızlı şarj desteğiyle bataryası yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada doldurulabiliyor.

Epiq, Skoda’nın yeni “Modern Solid” tasarım dilini tamamen kullanan ilk seri üretim model oldu. İlk kez Vision 7S konsept modelinde görülen bu tasarım detayları, Epiq ile birlikte seri üretime taşındı. Parlak siyah ön yüz ve yeni T şeklindeki far imzası, yan profilde yüksek omuz çizgisi, tavan rayları gibi detaylar SUV karakterini destekliyor.

Model, 4.171 mm uzunluğa, 1.798 mm genişliğe ve 1.581 mm yüksekliğe ve 2.601 mm aks mesafesine sahip. Epiq’in bagaj hacmi ise 475 litre olarak açıklanırken, ön bölümde de 25 litrelik ön bagaj alanı bulunuyor.

Epiq modelinde ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli Climatronic klima ve kablosuz telefon şarjının yanı sıra panoramik cam tavan, ısı pompası ve çekme demiri gibi özellikler tercih edilebiliyor. Ayrıca üst donanımlarda Matrix LED farlar, aydınlatmalı ön ızgara, Canton ses sistemi, panoramik kamera sistemi ve uzaktan park desteği gibi teknolojiler yer alıyor.

DİJİTAL İÇ MEKAN

Yeni Epiq’in iç mekanının merkezinde, 13 inçlik Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Skoda’ya özel uygulamaların yanı sıra Spotify, YouTube ve Google Maps gibi üçüncü parti uygulamalara da erişim sağlanabiliyor.

ÜÇ FARKLI VERSİYONLA GELİYOR

Yeni Epiq, Skoda’nın yeni nesil MEB+ platformunu kullanan ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Skoda, Epiq modelini iki farklı batarya seçeneği ve üç farklı güç versiyonuyla sunuyor. Giriş seviyesinde yer alan Epiq 35 ve Epiq 40 versiyonları, 38.5 kWh kapasiteye sahip lityum-demir-fosfat (LFP) batarya kullanıyor. Epiq 55 ise 55 kWh brüt kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya ile geliyor.

Epiq 35 modeli 85 kW güç üretirken, Epiq 40 versiyonu 99 kW güç sunuyor. Serinin en güçlü versiyonu olan Epiq 55 ise 155 kW güç ve 290 Nm tork üretiyor. Yaklaşık 440 kilometre menzil sunan bu versiyon maksimum 160 km/sa hıza ulaşıyor. Epiq, hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada doldurabiliyor. Modelde standart olarak 11 kW AC şarj desteği de yer alıyor.

Çift yönlü şarj teknolojisi ile araç, bataryasında depolanan enerjiyi dışarıya aktarabiliyor. Model aynı zamanda markanın tek pedallı sürüş imkanı sunan ilk elektrikli aracı oldu.

TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

Skoda Epiq, 2027 Haziran’dan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

