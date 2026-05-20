Kars’ta Karakurt Barajı’nın su seviyesi yüzde 100 doluluğa ulaşınca bir zamanlar yüzlerce insanın yaşadığı eski köy sular altında kaldı. Suya gömülen köyden sadece cami minaresinin sivri ucu görülebiliyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Baraj Gölü’nde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Tam doluluğa ulaşan barajdan kontrollü su tahliyesine başlandı.

Bir zamanlar yüzlerce kişi yaşıyordu! Şimdi her şey sular altında

MİNERİNİN UCU GÖRÜLEBİLİYOR

Tahliyeyle birlikte eski yerleşim alanları tamamen sular altında kalırken, köyden geriye sadece minarenin üst kısmı kaldı. Havadan görüntülenen bölge, adeta geçmişin suyun altında kaybolduğu bir manzara sundu.

"CAMİMİZ SUYUN ALTINDA"

Karakurt köyünde eskiden çocuk seslerinin yükseldiğini belirten Ahmet Can Çetinkaya, "Eskiden Karakurt köyünde evler vardı, çocuklar vardı, çocuk sesleri gelirdi. Artık bakarak geçmişimizi hatırlıyoruz. Camimiz suyun altında sadece uzaktan bakıyoruz ve geçiyoruz" dedi.

Öte yandan, dron ile çekilen görüntülerde; evlerin bulunduğu alanların tamamen göle dönüştüğü, minarenin ise suyun ortasında tek başına yükseldiği görüldü. Bölge sakinleri, yıllarca yaşadıkları köyün bu hale gelmesini buruk bir şekilde izlediklerini söyledi.

Barajın enerji üretimi ve su yönetimi açısından bölgeye önemli katkı sunduğu da belirtildi.

