Marmara depremi senaryoları sürerken Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara deprem modeli hakkında önemli bilgiler verdi. Marmara riskinin 7.4 büyüklüğünde tek büyük İstanbul depremi senaryosu üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Bektaş, riskin yerel zemin büyütmesi, kıyı dolguları ve yapı stoğu kırılganlığı ile değerlendirilmesi gerektiğini işaret etti.

Marmara depremi, İstanbul depremi senaryolarının ardı arkası kesilmezken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan yeni bir açıklama geldi. Bektaş, Marmara deprem modeli hakkında önemli noktalara değinerek uyardı.

Marmara’nın 3 kilidi! Deprem senaryolarında yanlış bilineni açıkladı

"TEK TİP KİLİTLİ YAPI DEĞİL"

Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Osman Bektaş, deprem modeline ilişkin güncel verilerin yorumunu yaptı.

Marmara deprem modelinde fay sisteminin tek tip kilitli yapıdan değil, farklı segmentlerden oluştuğunu belirten Bektaş, Marmara riskinin yalnızca “tek büyük İstanbul depremi senaryosu ( M7,4) üzerinden değerlendirmesi gerektiğini işaret etti. Bektaş, risk değerlendirmesinde "yerel zemin büyütmesi, kıyı dolguları ve yapı stoğu kırılganlığının" da önem taşıdığını belirtti.

MARMARA'NIN RİSK ANALİZİ

Bektaş “Doğu ve batı Marmara → daha kilitli, M7+ potansiyelli segmentler, Orta Marmara → daha sıcak, zayıf, kısmi aseismik kayma/creep etkili bölge” diyerek uyardı.

Bektaş’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Marmara Denizi üzerinde 1999 sonrası yapılan jeolojik, jeofizik ve jeodezik çalışmalar, fay sisteminin tek tip bir kilitli yapıdan ziyade davranış olarak farklı segmentlerden oluştuğunu göstermektedir. 1999 İzmit Depremi sonrası elde edilen GNSS, deniz tabanı sismolojisi ve paleosismoloji verileri; doğu ve batı Marmara’da daha kilitli, orta kesimde ise daha zayıf ve creep eğilimli bir deformasyon rejimi olabileceğini desteklemektedir.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

3 SONUCU AÇIKLADI

“Bu çerçevede model üç ana sonucu öne çıkarır” diye belirten Bektaş, 3 sonucu şöyle açıkladı:

Başlık Açıklama Segment Bazlı Davranış Doğu ve Batı Marmara: Daha rijit, kilitli, M7+ potansiyelli segmentler. Orta Marmara: Daha sıcak, zayıf, kısmi aseismik kayma/creep etkili bölge. Modern Sismisite ile Uyum Kenarlarda büyük deprem (1912 ve 1999 kırılmaları gibi). Orta kesimde daha sınırlı magnitüd dağılımı (1935, 1963, 2025 M6+ bandı olaylar). Riskin Yeniden Tanımı Marmara riskini yalnızca “tek büyük İstanbul depremi senaryosu (M7,4)” üzerinden değil; yerel zemin büyütmesi, kıyı dolguları ve yapı stoğu kırılganlığı ile değerlendirmeyi gerekli kılar.

