Daha önce muhtemel Marmara depreminin 6.4 büyüklüğünde olacağını açıklayan Prof. Dr. Osman Bektaş, levhaların neden 7’den büyük deprem üretmediğini açıkladı. Bektaş “Marmara’da enerji paylaştırılır, bu gerilimi parçalayarak M7+ deprem riskini sismik bir fren gibi sınırlar. Fayın sessizce kaymasıyla enerji birikmek yerine taksitlendirilir” dedi. Bektaş, bu 2 özelliğin İstanbul için doğal bariyer oluşturduğunu ifade etti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, muhtemel Marmara depremine ilişkin önemli bir açıklama daha yaptı. Bektaş, “Marmara’da büyük levha hareketi neden 7’den büyük deprem üretmiyor?” sorusuna cevap verdi.

İstanbul’u koruyan gizli fren! Neden 7’den büyük deprem beklenmiyor? Osman Bektaş sebebini açıkladı

2 MADDE İLE AÇIKLADI

Diğer deprem uzmanlarının aksine muhtemel bir Marmara depremi için daha iyimser bir tablo çizen Osman Bektaş, daha önce Marmara Denizi altındaki fayın tek parçada kırılmayacağını ve depremin büyüklüğünün 6.0 ile 6.5 arasında kalacağını ifade etmişti. Bektaş’tan yeni açıklamalar geldi. Marmara’da 7’den büyük deprem riskinin neden bulunmadığına ilişkin açıklama yapan Bektaş, 2 noktaya dikkat çekti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

“ENERJİ TEK FAYDA HAPSOLMAZ”

Bektaş, cevabını şu sözlerle verdi:

Marmara’da enerji tek bir fay hattında hapsolmaz; kollar arasında paylaştırılır. Bu yük paylaşımı, gerilimi parçalayarak " M7,+ deprem" riskini sismik bir fren gibi sınırlar. İkinci sigorta ise "Fault Creep" (Sürünme). Fayın sessizce kaymasıyla enerji birikmek yerine taksitlendirilir. 1935,1963 ve 2025 M6+ depremleri, bu parçalı tahliyenin kanıtıdır. Risk sürse de bu mekanik iki yapı, İstanbul için yıkıcılığı azaltan doğal bir bariyerdir.

Bektaş, bu teorisinin KAF'ın hem kuzey hem de güney kolu için geçerli olduğunu vurguladı.

"İSTANBUL 7 HİSSEDECEK" DEMİŞTİ

Muhtemel Marmara depreminin 6.4 civarında olacağını öngören Bektaş, fay hattındaki kısmi "sürünme" (creep) hareketinin, enerjinin bir kısmını depremsiz veya küçük sarsıntılarla boşalttığını, bu durumun büyük bir deprem ihtimalinidüşürdüğünü belirtmişti. Bektaş depremin büyüklüğü 6.4 olsa bile, İstanbul'un kötü zemin yapısı (özellikle Avcılar hattı) nedeniyle bu sarsıntıyı 7.0 şiddetinde hissedileceğini işaret etmişti.

