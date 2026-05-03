Faizsiz finans prensiplerine uygun şekilde geliştirilen Murabaha sistemi için ''Murabaha neden İslami açıdan uygundur?'' sorusu sıklıkla gündeme getiriliyor. İslami finans sisteminin temel araçlarından biri olan murabaha, son yıllarda bilhassa katılım bankacılığı alanında dikkat çeken yöntemler arasında yer alıyor.

Murabaha bir malın maliyetine önceden belirlenen bir kar oranı eklenerek alıcıya satılması esasına dayanır. Murabaha yönteminde finans kurumu, müşterinin talep ettiği ürünü doğrudan ya da vekalet yoluyla satın alır ve üzerine belirli bir kazanç koyarak vadeli şekilde müşteriye devreder. Böylece ortada gerçek bir ticaret işlemi bulunur ve finansman süreci mal üzerinden yürütülür.

Murabahada taraflar arasında yapılan sözleşmede ürünün niteliği, alış bedeli, eklenecek kar ve ödeme planı açık biçimde belirlenir. Sürecin temelinde bir borç ilişkisi değil, alım-satım ilişkisi yer alır. Peki, Murabaha neden İslami açıdan uygundur?

Faiz içermemesi ve gerçek bir ticarete dayanmasından dolayı Murabahanın İslami açıdan kabul edilebilir olduğu belirtilir. İslam hukukunda faizle borç verme yasaklanmış fakat ticaret serbest bırakılmıştır.

Murabahada finans kurumu doğrudan mal alımına dahil olur ve elde ettiği kazanç, ticari kar olarak değerlendirilir. Bu yöntemde belirsizlik unsuru bulunmaz. Ürünün fiyatı, kar oranı ve ödeme şartları baştan belirlenir. Taraflar tüm detaylar hakkında bilgi sahibidir. Hem şeffaflık hem de karşılıklı rıza ilkesine uygun bir yapı oluşturulur.

Ayrıca işlem somut bir varlığa dayandığı için para üzerinden para kazanma mantığı yerine, ticari faaliyet üzerinden kazanç elde edilir. Tüm bunlar murabahanın faizli işlemlerden ayrılmasını sağlar.



