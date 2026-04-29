Faizsiz finans sistemi olan katılım bankacılığı alternatif bir bankacılık modeli olmakla beraber etik ve reel ekonomiye dayalı bir finans yaklaşımı olarak da tercih ediliyor. Sistemin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli yapılardan biri ise Danışma Komitesi.

Katılım bankacılığı klasik bankacılık sistemlerinden farklı olarak faiz gelirine dayanmaz. Bunun yerine ticari faaliyetler üzerinden gelir elde edilir. Bankalar müşterilerden topladıkları fonları doğrudan üretim ve ticaret süreçlerine yönlendirir. Sistemin işleyişinde kar paylaşımı esastır. Banka müşterileri adına gerçekleştirdiği finansal işlemlerden elde ettiği kazancı belirli oranlar çerçevesinde yatırımcılarla paylaşır.

Katılım Bankacılığına katılım için Danışma Kurulu neden önemli?

KATILIM BANKACILIĞINA KATILIM İÇİN DANIŞMA KURULU NEDEN ÖNEMLİ?

Katılım bankacılığı sisteminde güvenin temel dayanaklarından biri Danışma Komitesidir. Danışma Kurulu bankaların sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin faizsiz finans ilkelerine uygun olup olmadığını değerlendiren ve onaylayan bir otorite işlevi görür.

Geliştirilen finansman modellerinden sözleşmelere kadar geniş bir alanda inceleme yapan komite, alınan kararları oy çokluğu ile belirler ve bu kararlar bankanın faaliyetlerine doğrudan yön verir. Bu sayede müşteriler, yapılan işlemlerin belirlenen ilkelere uygun olduğundan emin olur.

Katılım Bankacılığına katılım için Danışma Kurulu neden önemli?

BDDK tarafından 19 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 33112 sayılı Katılım Esaslarına Uyum Tebliği kapsamında katılım finans kuruluşlarının, faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunu sağlamak amacıyla kendi bünyelerinde Danışma Komiteleri kurulması kararlaştırılmıştır.



Katılım Bankacılığına katılım için Danışma Kurulu neden önemli?

KATILIM BANKACILIĞI AVANTAJLARI NELERDİR?

Katılım bankacılığı, faiz hassasiyeti bulunan bireyler için alternatif bir kazanç modeli sunar. Kar payı esasına dayalı yapı sayesinde yatırımcılar, finansal getirilerini faiz yerine ticari faaliyetlerden elde edilen kazanç üzerinden sağlar.

Sistem aynı zamanda riskin dağıtılmasına dayalıdır. Bankalar fonları doğrudan reel sektörde değerlendirerek daha kontrollü bir finansman süreci yürütür. Bu yaklaşım, ani dalgalanmalara karşı daha dengeli bir yapı sunar. Ayrıca bankaların işlemleri yönetmesi, müşteriler açısından zaman tasarrufu sağlar ve süreci pratik hale getirir.

Katılım bankacılığının bir diğer önemli avantajı ise ekonomiye sağladığı katkıdır. Ticaret temelli işlemler sayesinde üretici ile tüketici arasında doğrudan bir finansal bağ kurulur.

Haberle İlgili Daha Fazlası