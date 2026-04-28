Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcıların son dönemde yakından takip ettiği katılım endeksi, faizsiz finans ilkelerine uygun yatırım yapmak isteyenler için önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor. Ayrıca faizsiz yatırıma odaklı kişiler ''Katılım Endeksi ile BIST 100 arasındaki farklar neler?'' sorusunun cevabını da son dönemlerde sıklıkla araştırıyor. İşte, Katılım Endeksi ile BIST 100 arasındaki farklar ve Katılım Endeksi türleri...

Katılım endeksi, faaliyetleri ve mali yapısı belirli kurallara uygun olan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan özel bir borsa göstergesidir. Endeks faiz geliri yüksek olan ya da belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri kapsam dışında bırakarak daha sınırlı ama filtrelenmiş bir yatırım inkanı oluşturur. Endekse dahil edilecek şirketler yalnızca finansal performanslarına göre değil, aynı zamanda faaliyet alanlarına göre de değerlendirilir. Faiz oranları, gelir kaynakları ve sektör uyumu gibi kriterler detaylı şekilde analiz edilir. Peki, Katılım Endeksi ile BIST 100 arasındaki farklar neler?

Katılım Endeksi ile BIST 100 Arasındaki Farklar

Borsa İstanbul’da işlem gören endeksler arasında yer alan katılım endeksi ile BIST 100, içerik ve kriterler açısından belirgin şekilde ayrışıyor. Katılım endeksi, faizsiz finans ilkelerine uygun hareket eden şirketlerin hisselerinden oluşturulurken, BIST 100’de böyle bir sınırlama yoktur.

Yani bankacılık, finans, alkol, tütün ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren şirketler BIST 100 içinde yer alabilirken, katılım endeksinde bu alanlara izin verilmez.

Katılım endeksinde şirket seçimi yalnızca piyasa değeri ve işlem hacmine göre yapılmıyor. Aynı zamanda şirketlerin gelir kaynakları, borçluluk yapısı ve faaliyet alanları da detaylı şekilde inceleniyor. Faiz gelirlerinin belirli bir oranı aşmaması, faizli borçların sınırlı olması ve uygun olmayan sektörlerden elde edilen kazancın düşük seviyede kalması gerekiyor.

Uygulanan filtreleme sistemi, katılım endeksini daha seçici ve dar kapsamlı bir yapıya dönüştürüyor. Bu da yatırımcı profiline de yansıyor.

Katılım endeksi, yatırım tercihlerini etik ve dini hassasiyetlere göre şekillendiren yatırımcılara hitap ederken, BIST 100 daha geniş bir yatırımcı kitlesine açık bir yapı sunuyor. Aynı zamanda katılım endeksinde işlem gören hisse sayısının sınırlı olması, likidite ve işlem hacmi açısından da iki endeks arasında fark oluşmasına da neden oluyor.



KATILIM ENDEKSİ TÜRLERİ

BIST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM)

Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finans ilkelerine uygun tüm şirketleri kapsayan endekse BIST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM) denir. Yatırımcılara geniş yatırım yelpazesi sunan endeks, farklı sektörlerden şirketleri bünyesinde barındırır. XKTUM, çeşitlilik sağlamak isteyen yatırımcılar için önemli referans noktalarından biridir.

BIST Katılım 100 Endeksi (XK100)

Piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından öne çıkan ve katılım finans ilkelerine uygun 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan endekse BIST Katılım 100 Endeksi (XK100) adı verilir. Hem geniş bir yatırım alanı sunan hem de likiditesi yüksek hisseleri kapsayan endeks, yatırımcıların daha istikrarlı yatırımlar yapmasına imkan tanır.

BIST Katılım 50 Endeksi (XK050)

BIST Katılım 50 Endeksi (XK050), BIST Katılım 100 Endeksi'nde yer alan şirketler arasından piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 50 hisse senedinin seçilmesiyle oluşturulmuştur. Daha dar kapsamlı yatırım aracı sunan endeks, büyük ölçekli ve yüksek likiditeli şirketlere odaklanmak isteyen yatırımcılar için tercih edilir.

BIST Katılım 30 Endeksi (XK030)

Katılım finans kriterlerine uygun en büyük 30 şirketin hisselerinden oluşan endeks ise BIST Katılım 30 Endeksi (XK030) olarak bilinir. Endeks, yüksek piyasa değerine ve işlem hacmine sahip hisseleri içerdiğinden, düşük risk ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için ideal seçenektir. XK030 endeksi, yatırımcıların en çok tercih ettiği katılım endekslerinden biridir.

BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi (XSRDK)

BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi (XSRDK), katılım finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine duyarlılık gösteren şirketlerin hisselerinden oluşur. Endeks, sürdürülebilirlik odaklı yatırımları tercih eden bireysel ve kurumsal yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır.

BIST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT)

Katılım finans ilkelerine uygun hareket eden ve düzenli temettü ödeyen şirketlerden oluşan endekstir. Endeks, gelir odaklı yatırım stratejisi benimseyen yatırımcılar için cazip seçenek sunar. Düzenli getiri sağlayan hisselerden oluştuğu için uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çeker.

