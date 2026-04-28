Spor ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin olağanüstü seçim kararı aldıktan sonra gündeme geldi. Aydınlar'ın Fenerbahçe Başkanı adayı olacağı öne sürüldü. Peki, Mehmet Ali Aydınlar kimdir, ne iş yapıyor?

Türk futbolunun yakından tanıdığı isim Mehmet Ali Aydınlar, geçmişteki yöneticilik deneyimleri ve iş dünyasındaki yatırımlarıyla tanınıyor. Son gelişmelerle birlikte kamuoyunun odağı yeniden Mehmet Ali Aydınlar’ın biyografisine çevrildi.

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

Mehmet Ali Aydınlar, 24 Temmuz 1956 tarihinde Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğdu. 1981 yılında mali müşavir olarak iş hayatına başlayan Aydınlar, kısa sürede sağlık sektörüne yönelerek kariyerinde önemli bir kırılma noktası yaşadı. 1993 yılında kurduğu Acıbadem Hastanesi ile Türkiye’de özel sağlık yatırımlarının gelişiminde etkili isimlerden biri haline geldi.

Spor dünyasıyla da yakından ilişkili olan Aydınlar, 2008 yılında Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuruluna girdi ve 29 Haziran 2011’de federasyonun 40. başkanı seçildi. 2012 yılında görevinden istifa eden Aydınlar, daha sonra Fenerbahçe’de başkanlık için adaylığını açıkladı. 3 Kasım 2013’te yapılan seçimde Aziz Yıldırım ile yarışan Aydınlar, 6821 oya karşılık 2383 oy alarak seçimi kaybetti.

Mehmet Ali Aydınlar kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Ali Aydınlar hayatı ve biyografisi

MEHMET ALİ AYDINLAR NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem Sağlık Grubu’nun kurucusu ve başkanı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteriyor. Aydınlar aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir. İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra spor alanında da etkili olan Aydınlar, özellikle Fenerbahçe camiasındaki üyeliği ve geçmiş yöneticilik deneyimleriyle dikkat çekiyor.

