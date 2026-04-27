Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak, Süper Lig'de bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de seçim tartışmaları yeniden başladı. Olağanüstü Genel Kurul iddiası gündeme gelirken, 2013'te AAziz Yıldırım'a karşı yarışı kaybeden Mehmet Ali Aydınlar'ın yeniden başkan adayı olacağı konuşuluyor.

Süper Lig’in 31'inci haftasında Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet ve kötü futbol, Fenerbahçe’de kriz çıkardı. Şampiyonluk şansını büyük oranda kaybeden sarı-lacivertli camiada, olağanüstü genel kurul tartışmaları yeniden alevlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın, Başkan Sadettin Saran'ın seçim kararı alması halinde, başkanlık için aday olmaya hazırlandığı iddia edildi.

Mehmet Ali Aydınlar, 5 yıl Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

"AYDINLAR ADAY OLACAK" İDDİASI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Ali Aydınlar, seçim olması halinde başkanlığa aday olma kararı aldı.

Aydınlar, 3 Kasım 2013 tarihinde Fenerbahçe'de yapılan Genel Kurul'da başkanlık için Aziz Yıldırım ile yarışmış, 6821 oya karşılık 2383 oyla kaybetmişti.

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

1956 tarihinde Arapgir’de doğdu. 1977 yılında Galatasaray İşletme Yüksekokulu’nu bitirdi. 1981 yılında Mali Müşavir olarak iş hayatına başlayan Aydınlar, 1993 yılında Acıbadem Hastanesi ile sağlık sektörüne adım attı. 2002 yılında, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden, Fahri Doktora (Yönetim Organizasyonu) unvanı aldı. Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak faaliyetlerini sürdüren Mehmet Ali Aydınlar, aynı zamanda Integrated Healthcare Holdings Berhad Yönetim Kurulu Üyesi ve Parkway Panti Limited Yönet Kurulu Üyesidir.

1998 yılında Dünya Genç Girişimcisi İşadamı Yarışması’nda “Yönetimde Mükemmeliyet Ödülü”ne, Ekonomist Dergisi tarafından da 2006 yılı “Yılın Girişimcisi” ödülüne layık görüldü. Mehmet Ali Aydınlar, Referans Gazetesi’nin düzenlediği “Hızlı Balık Yarışması”nda 2006 yılında “Türkiye’nin En Hızlı Balığı” olarak ödüllendirilerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Dünya Gazetesi tarafından “2006 Yılının İşletmecisi” ödülüne de layık görüldü. 2007 yılında da Sağlık Gönüllüleri Derneği tarafından Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri–2007 kapsamında, “Sağlığa En Fazla Gönüllü Katkıda Bulunan Kişi” olarak ödüllendirildi.

Hastane Dergisi tarafından düzenlenen Sağlık Yönetimi Ödülleri – 2008 kapsamında “Onur Ödülü” ne, 2009 yılında düzenlenen 4. Türk-Arap Forumunda da “TAF Özel Ödülü” ne layık görüldü.

Mehmet Ali Aydınlar, TFF'nin 64'üncü Başkanı olarak görev aldı.

2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen ve “TBMM Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı” ile ödüllendirilen Aydınlar, 2013 yılında ülkenin en saygın yüksek eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi tarafından “Yılın İş Adamı” seçildi.

Türkiye’de sağlık hizmetlerini eğitim ve araştırma yoluyla daha ileriye taşımayı hedefleyen iddialı bir sosyal sorumluluk projesi olan Acıbadem Üniversitesi’nin başlatıcısı ve Mütevelli Heyeti Başkanı olan Aydınlar, Capital Dergisinin en fazla bağış yapan iş adamların belirlendiği “Türkiye’nin En Gönlü Zengin İşadamları” listesine iki yıl üst üste girmeyi başarmıştır, 2014’te ise listede 5. Sırada yer almıştır.

Milliyet Gazetesi 2010 yılı Namık Sevik Özel Ödülü’ne layık görülen Aydınlar, Zaman Gazetesi 2010 yılı “Yılın Spor Yöneticisi” olarak da ödüllendirilmiştir.

5 yıl Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 dönem Sağlık Kuruluşları Dernek Başkanlığı yapan Mehmet Ali Aydınlar, Akredite Hastaneler Derneği Başkanıdır.

TÜSİAD (Türk Sanayiciler ve İşadamları Derneği), TÜGİAD (Türkiye Genç İşadamları Derneği), Fenerbahçe Spor Kulübü, Haydarpaşa Lisesi Mezunlar Derneği ve Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı’na üyedir.

Aydınlar, 2 dönem TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

