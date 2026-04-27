Süper Lig'de "şampiyonluk derbisi" olarak nitelendirilen maçta Galatasaray, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederrek, bitime 3 hafta kalan puan farkını 7'ye çıkardı. İki takım lehine penaltı düdüğü çalan ve Ederson'a kırmızı kart çıkaran hakem Yasin Kol'un performansı, karşılaşmanın ardından ekranlara gelen 'beIN Trio' programında eski hakemler tarafından yorumlandı.

Sonucu merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gülen taraf sarı-kırmızılı takım oldu. Günlerdir gündemden düşmeyen Yasin Kol, 90 dakika boyunca birçok tartışmalı karara imza attı. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, dev maçın çok konuşulan pozisyonlarını değerlendirdi.

Dakika 4: Uğurcan Çakır ve Jayden Oosterwolde'ye gösterilen sarı kartlar doğru mu?

Bahattin Duran: İki sarı kart kararı da doğru.

Deniz Çoban: Sarı kart görmesi gerekenler gördü. Daha fazlasına gerek yoktu ama bazı oyunculara ikaz gerekebilirdi.

Bülent Yıldırım: İki sarı kart kararı da doğru.

Uğurcan Çakır - Jayden Oosterwolde tartışması

Dakika 11: Sidiki Cherif'in Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru mu?

Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru. Bariz gol şansı, Davinson'un yaptığı bariz gol şansını engellemek. Sarı kart da gerekirdi.

Deniz Çoban: İlave bir şey diyemeyeceğim. Her şey anlatıldığı gibi. Sarı kart eksik kaldı. Hakem de elini cebine attı aslında. Niye vazgeçti bilmiyorum. Net bir sarı karttı. Penaltı tartışmasız doğru.

Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru, sarı kart da olması gerekirdi.

Anderson Talisca, penaltı atışından yararlanamadı.

Dakika 14: Yunus Akgün'ün gördüğü sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Kazara çarpıyor Yunus ama hakem bilerek çarptığını düşünüyorsa bunun sarı kartı da olmaz. Bu sarı kart hatalı.

Bahattin Duran: Deniz Çoban'ın söylediklerine katılıyorum. Ya hiç kart olmaz ya kırmızı kart olur. Bence kart görmemeliydi.

Bülent Yıldırım: Size bilerek çarptığını düşünüyorsanız bunun sarısı olmaz. Ancak Yunus kazara çarptı.

Yunus Akgün, Galatasaray'ın 2'nci golünde penaltıyı kazandıran isim oldu.

Dakika 22: Leroy Sane'nin Nene'nin müdahalesiyle yerde kaldığı, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hakem görememiş ama görebileceği yerde olmalı. Nene dikkatli olmaya çalıştı ama ayağıyla ve diziyle dokundu. Bence bu hareket net penaltı. Bariz gol şansını engelleme olduğu için Nene sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Penaltı konusunda şüphem yok, bu bir penaltı. Hakem doğru yere gidemediği için değerlendiremedi. Nene'nin de sarı kart görmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Net penaltı.

Dakika 39: Victor Osimhen'in Oosterwol'nin müdahalesiyle yerde kaldığı, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Etkili bir temas yok, Osimhen biraz abarttı. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Penaltı gerekmez. Osimhen'in sonrasındaki davranışları sportmence değil. Hakemin Osimhen'i uyarması gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Küçük bir temas var. Devam kararı doğru. Osimhen'in sonrasındaki itirazına kayıtsız kalınmamalıydı.

Dakika 42: Yunus Akgün'ün, Oosterwolde'ye faulü sonrası kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Bu top kafayla oynama mesafesinde. Yunus topa vurdu ama topa vurmuş olsa bile kramponu kafaya çarptı. Yunus'a burada sarı kart görmesi gerekirdi. İkinci sarı kartı görmeliydi.

Deniz Çoban: El yüze gelince sarı kart oluyorsa ayak kafaya geliyorsa yine sarı kart. Bu ikinci sarı kart olmalıydı. Yunus da zaten ikinci sarı kartı gördüm diye bakıyor hakeme. Hakem, faul çaldı. Bence bu ikinci sarı kart.

Bülent Yıldırım: Kafayla oynama mesafesinde top, Yunus risk aldı. Futbol oyun kurallarında rakibin sağlığını etkileyecek şekilde, rakibin başıyla buluşuyorsa krampona net tartışmasız ikinci sarı karttır bu. Yunus Akgün'ün ikinci sarı kartla ihracı gerekirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de bitime 3 hafat kala Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Dakika 60: Yunus'un Oosterwolde'nün müdahalesiyle yerde kaldığı, Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok. Oosterwolde de ikinci sarı karttan ihraç olmalıydı.

Bahattin Duran: Oosterwolde'nin müdahalesi penaltı. Bariz gol şansı engelleme olduğu için Oosterwolde'nin ikinci sarı kartla ihracı gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Penaltı doğru, Oosterwolde'ye ikinci sarı kart gerekirdi.

Dakika 62: Fenerbahçe kalecisi Ederson'un gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı doğru karar mı?

Bahattin Duran: İkinci sarıdan değil doğrudan kırmızı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Gecikmiş kırmızı kart çıktı. Daha önce atılmalıydı.

Bülent Yıldırım: Otoriteyi bu kadar zorlayan oyuncuyu doğrudan ihraç edin.

Ederson, dev derbide takımını 10 kişi bıraktı.

Dakika 90+6: Osimhen ve Mert Müldür gerginliği sonrası 2 oyuncuya çıkan sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: İki oyuncu da kırmızı kart görmeliydi. Osimhen, gereksiz yere Mert'e gitti. Mert topu Osimhen'e fırlattı. Osimhen rakibin saldırmaya çalıştı. Guendouzi'nin yakasını tuttu. Kırmızı kart için illa birine yumruk atmak tekmelemek gerekmiyor. Bu kavgacı tavır kırmızı kart gerektirirdi.

Bahattin Duran: Çok net, tartışmasız ikisine de kırmızı kart.

Bülent Yıldırım: İkisine de kırmızı kart gerekir.

Vİctor Osimhen ve Mert Müldür, uzatma bölümünde sarı kart gördü.

Haberle İlgili Daha Fazlası