Türkiye Gazetesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Süper Lig'de konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3 golle mağlup eden Galatasaray, maçın bitiş düdüğüyle birlikte art arda paylaşımlar yaparak sarı lacivertlilere göndermede bulundu.
Özetle
Kaydet
Spor 51 dk önce
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından çeşitli paylaşımlar yaptı.
- Fenerbahçe taraftarlarının ikinci golden sonra meşale yakması üzerine Galatasaray'ın İngilizce X hesabından, 'Fenerbahçe taraftarları boşa giden bir başka sezonu kutluyor.' paylaşımı yapıldı.
- Galatasaray'ın X hesabından maç esnasında 'Oley! Oley' mesajı paylaşıldı.
- Maç sonunda Galatasaray'ın X hesabından 'Coğrafyanın tek büyüğü lider Galatasaray' paylaşımı yapıldı.
- Statta 'Fener ağlama' tezahüratları yapıldı ve stat ekranına ağlayan kuşlar görseli yansıtıldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'dan üst üst paylaşımlar geldi.
"BOŞA GİDEN BİR BAŞKA SEZONU KUTLUYORLAR"
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın ikinci golünden kısa bir süre sonra deplasman tribününde meşale yaktı. Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce X hesabından o görüntüler paylaşılarak, "Fenerbahçe taraftarları boşa giden bir başka sezonu kutluyor." ifadeleri kullandı.
"COĞRAFYANIN TEK BÜYÜĞÜ"
Galatasaray'ın X hesabından maç esnasında, "Oley! Oley" mesajı ve maç sonu ise "Coğrafyanın tek büyüğü lider Galatasaray" paylaşımları yapıldı.
"AĞLAYAN KUŞLAR"
Statta Mustafa Sandal'ın şarkısı çalınarak "Fener ağlama" tezahüratları yapıldı ve stat ekranına ağlayan kuşlar görseli yansıtıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR