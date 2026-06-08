Ocak 2026’da yapılan yüzde 12,19’luk zammın yüksek enflasyon karşısında çarşı pazarda adeta mum gibi eridiğini belirten Karakaş, emeklinin tek ümidinin temmuz ayında yapılacak yeni hamlede olduğunu vurguladı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

TÜİK tarafından 5 Haziran 2026 Cuma günü ilan edilen mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, emeklilerin yasal olarak hak ettiği kümülatif artış oranı büyük ölçüde netleşti. İsa Karakaş’ın paylaştığı verilere göre; ocak, şubat, mart ve nisan aylarının kümülatif toplamı olan yüzde 14,64’lük artışa, mayıs ayının yüzde 1,71’lik enflasyon verisi eklendi.

Böylece 5 aylık kümülatif enflasyon tam yüzde 16,60 seviyesine ulaştı. Karakaş, bu oranın tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yasa gereği kesinleşmiş bir hak olduğunu ve tartışmaya tamamen kapandığını ifade etti.