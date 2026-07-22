CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'a yeni atamalar yapıldı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 4 il teşkilatının daha feshedildiğini, 5 il teşkilatına da yeni başkanlar atandığını duyurdu.

Parti sözcüsü olarak atanan Sarı, CHP MYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

4 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

CHP'li Sarı'nın yaptığı açıklamaya göre Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı İl Başkanları görevden alındı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'a ise yeni atamalar yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası