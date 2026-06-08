İsrail'in tekrar İran'a saldırmasıyla artan jeopolitik riskler, altın ve gümüş gibi değerli metalleri etkiledi. Altın ve gümüş haftaya düşüşle başlarken, bu durum yatırımcıları tedirgin etti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten, yatırımcılara önemli uyarılar geldi.

Milyonlar "Bu fiyatlardan altın ya da gümüş alınır mı?" sorusuna cevap ararken, İslam Memiş piyasaları değerlendirdi. Memiş, önemli bilgiler verdi.

4.280 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ Altının haftaya düşüşle başladığını belirten Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4300 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Ons altın tarafında tekrar 4.300 dolar seviyesinin altına sarkmalar olacak mı? 4.280 dolar destek seviyesini yine bu haftanın üzerinde takip etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

ALTINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER "Altın ucuz kalmaya devam ediyor" diyen Memiş, "Altını olumsuz yönde ekleyen birçok faktör varken mesela nakitlerin para piyasasına geçmesi, Fed 'in faiz artırma ihtimalini konuşulmaya başlaması altın tarafını yine negatif yönde etkiledi." şeklinde konuştu.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI" Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiren Memiş, "Bu gece İsrail 'in tekrar İran'a saldırması, tekrar jeopolitik gerilimin tırmanması haliyle altın tarafını tekrar baskıladı. Ancak alım tarafındaki düşüncemizin tekrar devam ettiğini söyleyebilirim. Eline yeni nakit geçmiş olanlar tekrar altın tarafındaki bu düşüşleri değerlendirebilir. Altın tarafında düşüşlerin kalıcı olmasını yine beklemiyorum, kenarda sessizce beklemeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gram altında destek seviyesini veren Memiş, "Şimdi ons altın tarafında sert bir şekilde gerileme yaşanınca haliyle gram altın TL fiyatı da haftaya düşüşle başladı. Geçen haftayı 6500 lira seviyesinde tamamlayan gram altın TL fiyatında Şu anda 6465 lira seviyesi var. Gram altın TL fiyatında 6.450 lira seviyesini destek seviyesi olarak yine takip etmeyi sürdüreceğim." dedi.



GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK UYARI Gümüşle ilgili değerlendirmeler de yapan Memiş, "Geçen haftaki videolarımda gümüşü önemsediğimi, gümüş yatırımcıları bugünlerde gümüşle biraz daha fazla ilgilenebilir açıklamam vardı. Yine aynı devam ediyor. Gümüş altına kıyasla önümüzdeki haftalarda biraz daha fazla konuşulabilir. O yüzden gümüşü portföylerimde biraz daha artırdığımı söyleyebilirim." şeklinde konuştu.



"GÜMÜŞTE MUHTEŞEM FIRSATLAR..." Memiş sözlerine şöyle devam etti: "Gümüşün ons fiyatı 67 dolar seviyesinde gram tarafta da 99,5 lira. Yani 100 lira seviyesinin altına bir tık geriledi. Buralar yine gümüşün gram fiyatında ve ons fiyatında muhteşem fırsatlar verdiğini söyleyebilirim.



GÜMÜŞTE 150 LİRA BEKLENTİSİ Çünkü orta ve uzun vadede bu yıl sonuna kadar yine gümüşün ons fiyatında 96 dolar seviyesinde direnç seviyesi olarak, gram tarafta 145 -150 lira seviyesinin tekrar geçerli olduğunu söyleyebilirim. Gümüş altına kıyasla bugünlerde biraz daha yakından takip edeceğim bir değerli metal olduğunu söyleyebilirim. "

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