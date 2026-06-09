Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından gerçekleştirilecek 262 daimi işçi alımı için gözler kura çekimine çevrildi. Zonguldak ve Bartın'daki adaylar, noter huzurunda yapılacak TTK kura çekiminin tarihi, saati ve asil/yedek isim listesi sonuçlarının açıklanacağı adresi araştırıyor. İşte, TTK kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TTK'nın yerüstü ve yeraltı işyerlerinde istihdam edilmek üzere yapacağı 262 daimi işçi alımında süreç yeni bir aşamaya geçti. İŞKUR üzerinden başvuruların tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların belirleneceği noter kurası için geri sayım başladı.

TTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yayımlanan duyuruya göre 262 daimi işçi alımı kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi 9 Haziran 2026 Salı günü yapılacak. Kura işlemi saat 10.00'da başlayacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda halka ve basına açık şekilde yapılacak. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek çekiliş, Kozlu Noterliği tarafından yürütülecek. TTK'nın duyurusuna göre işçi alımı Zonguldak için 242, Bartın'ın Amasra Müessesesi için ise 20 kişilik kontenjanı kapsıyor. Başvuruların 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmasının ardından kura aşamasına geçildi.

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda her meslek kolunda açık işçi sayısı kadar asıl aday, açık işçi sayısının dört katı kadar da yedek aday belirlenecek. Böylece sonraki aşamalarda oluşabilecek ihtiyaçlar için yedek listeler de hazır tutulacak.

TTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TTK kura sonuçları isim listesi

TTK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TTK işçi alımı kura sonuçları sonrasında asıl ve yedek aday listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, işçi alımına ilişkin tüm duyuruların resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Bu nedenle adayların süreci düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

TTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TTK kura sonuçları isim listesi

TTK KURA SONUÇLARI ASİL/YEDEK İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Türkiye Taşkömürü Kurumu, kura sonuçlarının kurumun resmi internet sitesi (www.taskomuru.gov.tr) üzerinden duyurulacağını açıkladı. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar asıl ve yedek listelerine erişebilecek.

TTK ayrıca sonuçlarla ilgili adaylara ayrı bir tebligat yapılmayacağını da duyurdu. Başvuru sahiplerinin tüm gelişmeleri resmi duyurular üzerinden takip etmesi gerekiyor.

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