CEMAL EMRE KURT - Enerji ve madencilikte üretim kadar denetim faaliyetleri de hız kesmeden sürüyor. Türkiye genelinde maden sahalarında yürütülen denetimler yeni teknolojilerle güçlendirilirken saha kontrollerinde rekor seviyeye ulaşıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) verilerine göre 2025 yılında denetlenen saha sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 artarak 10 bin 944’e çıktı. Son 7 yılda ise toplam 67 bin 648 saha kontrol edildi. Artan denetimlerle birlikte ruhsatsız faaliyetler ve mevzuata aykırı üretimler daha hızlı tespit ediliyor.

SAHADA ANLIK KONTROL

Denetim süreçlerinde mobil sistemler devreye alınırken arazi şartlarına uygun tabletlerle sahada anlık veri girişi yapılıyor. Denetim ekipleri tutanak, fotoğraf ve ölçüm verilerini eş zamanlı olarak sisteme aktarabiliyor. Bu sayede işlem süreleri kısalırken denetimlerde gecikme riski ortadan kalkıyor.

DRONE İLE NOKTA ATIŞI DENETİM

MAPEG bünyesinde kullanılan insansız hava araçlarıyla maden sahaları yüksek hassasiyetle izleniyor. Drone destekli ölçümlerle üretim alanları, stok sahaları ve kazı miktarları üç boyutlu olarak modellenirken sahalardaki değişimler dijital ortamda takip ediliyor. Bu yöntem özellikle geniş ve erişimi zor sahalarda denetim kapasitesini belirgin şekilde artırıyor.

HARİTALAR DİJİTAL ORTAMDA

Ruhsat sahalarına ilişkin haritalar Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden sayısallaştırılarak merkezi sisteme aktarıldı. Sahalara ait imalat haritaları dijital ortamda görüntülenebilir hâle gelirken denetim öncesinde saha hakkında detaylı analiz yapılabiliyor. Bu altyapı ile sahada yapılan kontrollerin doğruluğu sağlanıyor.

KAÇAK ÜRETİME DARBE

Artan denetim kapasitesi ve dijital takip sistemleri sayesinde ruhsatsız faaliyetler ve mevzuata aykırı üretimler daha kısa sürede tespit ediliyor. Kayıt dışı üretimin önlenmesi ve devlet hakkının korunması amacıyla sahalar sistematik şekilde izleniyor.

ÇEVRE VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

VERİYLE YÖNETİLEN DÖNEM

